Genocid, beseda z najvišjo ceno

Res je, to je parafraza. Matija Bećković, pesnik z nacionalnim poslanstvom in eden od duhovnih arhitektov preobrazbe svojega naroda (čeprav je Črnogorec, a ne priznava tega naroda) iz socialističnega srednjega razreda v nacificirane osiromašene primestne reveže, je nekoč, leta 1989, napisal to mantro in izvajalci velikosrbskega nacionalnega programa se je še vedno držijo. Tekst se končuje z mislijo. »Brez krvi se je ni dalo kupiti, brez krvi se je ne da niti prodati.«