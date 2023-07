#intervju Arsim Zekolli, makedonski diplomat​: Naše ozemlje, tuja kultura, tuje ozemlje, naša kultura

​Arsim Zekolli se redno pojavlja na vseh mogočih kanalih in mirno analizira položaj na Balkanu, v njegovi okolici in njegove povezave z globalno politiko. Velja za morda najpronicljivejšega političnega analitika, ki brez zadrege preskakuje iz makedonščine v angleščino, od tam v albanščino in, če je treba, v srbščino. Govori še kakšen drug jezik, vendar nikoli s povišanim glasom. Predstavljajo ga kot Albanca iz Makedonije, ki živi v Skopju. Po poklicu je diplomat. Makedonijo je predstavljal na sedežu OVSE na Dunaju in vodil diplomatsko misijo Makedonije pri Združenih narodih. Pogovor je tekel 11. julija, ko je bila v Srebrenici obletnica genocida, v Vilni pa vrh Nata, posvečen Ukrajini.