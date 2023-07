#intervju Dejan Verčič: Leto dni so trdili, da se zdravstvo izboljšuje, a vsi vidimo, da je slabše

Profesor Dejan Verčič s Fakultete za družbene vede, predstojnik Centra za marketing in odnose z javnostmi ter partner in direktor za znanje v svetovalni in komunikacijski družbi Herman & partnerji, je leto dni po začetku delovanja vlade Roberta Goloba ocenil, kako oblast komunicira z državljani. Opozoril je, da skuša stranka Svoboda z nadzorovanjem pojavljanja v medijih prikriti, kar je v javnem mnenju že zaznavno: da se kot nova stranka vladanja še ni priučila in da ji – zlasti pri napovedanih reformah – naloge polzijo iz rok.