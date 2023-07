Vsi bi bili Boris Pahor

Blago histerični vik in krik, ki so ga sredi poletja zagnali na desni strani meseca, ker naj na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu ne bi bilo predstavitve del Borisa Pahorja, je bil pričakovan. Zaradi nečesa se je pač moralo protestirati in na tak način izraziti nasprotovanje programu Javne agencije za knjigo, ki je ne vodi dr. Dimitrij Rupel. Ali del Borisa Pahorja res ne bo v Frankfurtu oziroma ali bi res morala biti, protestnikov v resnici ni zanimalo. Če bi bilo na Frankfurtskem knjižnem sejmu dovolj Borisa Pahorja, bi tam zanje manjkal kdo drug. Ali pa bi jim bil kdo odveč.