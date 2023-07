Po Medvedovi oceni je škoda po neurju, ki je v četrtek v dveh valovih prizadelo Slovenijo, od območja do območja različna. V Brežicah je v glavnem uničen pridelek na kmetijskih površinah, v Krškem je uničenih več sto objektov in neznano število avtomobilov. Podobno kot v Krškem je bilo v Prekmurju, na Koroškem in savinjskem je težave povzročal veter, v Cerknem poplave. »Če potegnemo skupni imenovalec za vse, bo škoda zelo, zelo velika,« je dejal.

Namen države je po njegovih besedah prizadetim občinam čim prej pomagati, v prvi vrsti nameravajo pokriti stroške intervencij, kar so prvič naredili že ob majskih ujmah v severovzhodni Sloveniji. Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so občinam, ki so kakor koli prizadete, tako že poslali pozive, da omenjene stroške čim prej ocenijo, nato pa bodo naredili vse, da se čim prej pripravi vse potrebno za njihovo odobritev na vladi, je povedal. V nadaljevanju bo po besedah državnega sekretarja sledil še poziv za oceno škode za sanacijo prizadetih območij.

Ocenil je, da bo škoda tokrat presegla škodo, ki je nastala ob spomladanski ujmi na severovzhodu države in je bila ocenjena na okoli pet milijonov evrov. »V tokratnem primeru lahko že zdaj govorimo o bistveno, bistveno večji škodi,« je dejal.

Povedal je, da so vsem prizadetim občinam že ponudili pomoč, vključno z občino Cerkno, kjer je prišlo do obilnih poplav. Omenjeni občini so ponudili tudi pomoč Slovenske vojske, a so jim za zdaj zagotovili, da zmorejo tudi brez nje. Enako so pomoč vojske ponudili drugim občinam, je dejal.

Posebej je izpostavil, da namerava država priskočiti na pomoč tako, da bo namesto občin plačala stroške intervencije gasilcem iz drugih občin, ki so priskočili na pomoč. Prej so namreč praviloma te stroške plačale občine same, po lanski spremembi zakonodaje pa lahko ob aktivaciji državnega načrta ali na predlog poveljnika republiškega štaba civilne zaščite te stroške pokrije država. Šestan je ob tem potrdil, da bo takšen predlog podal, ob tem pa pričakuje hiter odziv občin.

Medveda in Šestana je ob obisku v Krškem spremljal krški župan Janez Kerin. Ta je ocenil, da je v Krškem toča, ki je dosegla tudi do 12 centimetrov premera, povzročila precejšnjo škodo. Poškodovanih je bilo okoli 200 objektov, predvsem v starem mestnem jedru Krškega, naseljih Gora, Cesta, Dunaj, Stari Grad, Brestanica, Senovo, Spodnji Stari Grad, Libna in Zdole. Poškodovanih je bilo tudi veliko avtomobilov.

Kakšna je višina škode, bodo po njegovih besedah ugotavljale komisije. Ocenjujejo, da je toča v vinogradih, sadovnjakih in vrtovih, kjer ni bilo zaščitnih ponjav, uničila celoten pridelek, medtem ko je na poljščinah škoda 90-odstotna.

Na klicni center so sicer v času neurja in pozneje prejeli več kot 200 klicev, na katere se je odzvalo 95 gasilcev z 20 vozili. Pri tem je župan izrazil zadovoljstvo, da se nihče od tistih, ki so sodelovali v intervenciji, ni poškodoval.

Ob ujmi se je na Twitterju oglasila tudi vlada. Na uradnem Twitter profilu so zapisali, da predsednik vlade Robert Golob spremlja delo služb, ki pomagajo prizadetim v neurjih. Ob tem so navedli Golobovo ugotovitev, da gre za veliko naravno nesrečo, kjer bo potrebna tudi pomoč države. Golob se je tudi zahvalil vsem, ki so sodelovali v intervencijah in pri odpravljanju posledic ujme.

V soboto se bo Medved dobil še z županom Cerknega.