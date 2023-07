Življenjsko delo

“Ne potrebujem spominske plošče na rojstni hiši v Prološcu, kaj mi bo spominska plošča na rojstni hiši, ko bom že dvajset let mrtev?« je ob neki priložnosti rekel moj prijatelj, hrvaški pisatelj Ante Tomić. »Veliko več bi mi pomenilo,« je pojasnil Ante, »če bi mi ministrstvo za kulturo na razpadajoči rojstni hiši v Prološcu namesto spominske plošče vlilo betonsko ploščo za nadstropje. In to danes, dokler sem še živ.«