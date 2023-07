Cerkev se še ne odpoveduje vzdržnosti

Ne zgodi se prav pogosto, da bi se slovenski škofje javno izrekli o kakšni občutljivi znotrajcerkveni temi, zlasti če gre za eno tistih, ki delijo duhove na »liberalce« in »konservativce« ali celo sprožajo znotrajcerkvene spore. Prav to je storil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje: na okrogli mizi v Novi Gorici je precej izzivalno razmišljal o celibatu. Vsaj na prvi pogled.