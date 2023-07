Kot so sporočili iz družbe, je izjemno bogat ustanovitelj Helmut Schlotterer, ki je podjetje vodil več kot 50 let, svoje delnice prenesel na združenje zaposlenih. Podjetje proizvaja ženska oblačila in jih izvaža v številne države po vsem svetu, prodaja pa letno presega 200 milijonov evrov. Zaposleni, organizirani v zvezo delavcev, imajo zdaj možnost, da sodelujejo pri odločanju o prihodnosti, strategiji, naložbah, pa seveda tudi možnost za aktivno sodelovanje pri uspehu podjetja in uveljavljanje svoje glasovalne pravice, ko bo na dnevnem redu odločanje o porabi dobička. Zvezo delavcev vodi svet delavcev, ki ga sestavljajo vsi aktivi delavcev. Kaj je še povedal Helmut Schlotterer? Da je zanj najpomembnejše, da se bodo vrednote podjetja ohranile tudi v prihodnje. Malo je takšnih lastnikov. Pravzaprav – ali poznate še kakšnega, ki se je tako odločil?