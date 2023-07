Someščani so kmalu izvedeli, v kakšni stiski je družina Ninković, za neverjetno deklico je kmalu vedel ne le prav vsak v mestu, ampak tudi daleč naokoli, saj je zgodba o Nini, ki s prodajo krofov zbira denar za bolnega očeta, bliskovito zakrožila po družbenih omrežjih. V želji, da ji pomagajo, so pokupili po petsto krofov na dan, mnogi med njimi pa so deklici stisnili v roko še kakšen dodaten kovanec ali bankovec. Takoj ko je Nina vsak dan prišla s krofi do svoje stojnice, se je v trenutku nabrala nekaj deset metrov dolga vrsta kupcev. Pri peki krofov so v nekaj dneh priskočili na pomoč sosedje, vsa ulica je sodelovala v tem posebnem projektu.

Obenem je zgodba spodbudila tudi mnoge druge, na primer petnajstletnega Nikolo Jovanovića iz Obrenovca, da je na ulici pred družinskim lokalom pekel in prodajal palačinke, denar pa pošiljal Nini. Pred nekaj dnevi so dočakali vesel vzklik in največji nasmeh na svetu. »Uspelo nam je, uspelo nam je! Hvala!« je pred nekaj dnevi sporočila Nina in objeti z mamo sta pospremili očeta na pot do zdravja. In svet je spet za odtenek svetlejši in lepši.