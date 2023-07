Danes bi to pomenilo, da je plačal skoraj 700.000 dolarjev. »To je bila najboljša naložba v mojem življenju,« je povedal 69-letni Thomas. Od takrat je Stuker z letali prepotoval 37 milijonov kilometrov, kar pomeni, da je približno 923-krat obkrožil Zemljo. Obiskal je več kot 100 držav, vse z eno samo vozovnico. Skupaj je letel več kot 12.000-krat in s tem ne le postavil rekord vseh časov, ampak je prejel tudi številne finančne ugodnosti. Vsako poletje namreč Thomas Stuker zbira tako imenovane bonus letalske milje, ki jih je mogoče zamenjati za različne nagrade. Zahvaljujoč temu je prenovil bratovo hišo, zaigral v epizodi Seinfelda in prejel 50.000 dolarjev v obliki Walmartovih darilnih kartic. Zbrane letalske milje sicer Thomas redno porablja tudi za razvajanje v luksuznih hotelih, večtedenska križarjenja in obiske gurmanskih restavracij. Tom je pogosto obiskal tudi Nemčijo. V svojem osebnem rekordnem letu 2019, v katerem je preletel 2,3 milijona kilometrov, je v Frankfurt poletel 33-krat. Enako pogosto je bila uporabljena le povezava z Londonom. Zgolj v tem letu bi za letalske vozovnice, če bi jih kupoval tako kot vsi navadni Zemljani, moral odšteti 2,44 milijona dolarjev. Ja, res se mu je izplačal nakup leta 1990.