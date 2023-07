Seveda ni šlo brez težav, ki so sestavni del vsakega skupnega življenja, ampak njuna življenjska zgodba je bila eno samo veselje, smeh, zadovoljstvo, razumevanje in obojestranska podpora. Imela sta tri otroke, pozneje pa sedem vnukov in 11 pravnukov. Pred kratkim se je June zdravje nenadoma poslabšalo in sprejeli so jo v bolnišnico, kjer so lahko skrbeli zanjo in jo negovali. Huberta je ta ločitev zlomila. Sedel je ob postelji usihajoče soproge in začel usihati tudi sam. Zdravniki so hitro uvideli, da gre za vez, ki je ne more prav nič pretrgati, zato so tudi Huberta namestili v isti bolniški sobi. Zdravje se jima je hitro slabšalo in kmalu sta oba padla v nezavest, a sta se še vedno držala za roke. 100 let star Hubert je umrl, le malo zatem je ta svet zapustila tudi 100 let stara June. Odšla sta skupaj. Si lahko v življenju želite še kaj več?