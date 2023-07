Predsednik vlade Robert Golob se mudi na prvem uradnem obisku na Hrvaškem pri Andreju Plenkoviću, kjer se je ob krepitvi sodelovanja na gospodarskem in energetskem področju dogovoril tudi o umiku najbolj obremenjujočega vprašanja arbitraže iz dnevne politike na ekspertno raven. Kot sta predstavila premierja, bodo pogovore o perečem mejnem vprašanju prevzeli strokovnjaki obeh držav, izhajali pa bodo iz zornih kotov obeh držav – iz slovenskega, da je potrebno arbitražno razsodbo uresničiti ter iz hrvaškega, da je potrebno najti drugo rešitev.

Brez časovnih pritiskov

»Če začnemo ekspertne pogovore, se bo morda našla rešitev,« je dejal Golob in povedal, da obe vladi nista zavezani z nobenim časovnikom, do kdaj naj bi to rešitev dosegli. »Spoštujemo stališče nasprotne strani, a ne odstopamo od svojega,« je pojasnil, da se slovensko stališče o arbitražni razsodbi, za katero obstaja trajna in neomajna zavezanost slovenske politike, ne spreminja. »Nobenega časovnega pritiska nimamo. V prijateljskem duhu se najde rešitev, če se pogovarjaš spoštljivo,« je še menil Golob in pristavil, da morda rešitev ne bo najdena v času mandata te vlade, temveč šele čez trideset let.

»Ne odpirajo se pogovori o meji,« je poudaril Plenković, ki je sicer podobno kot Golob dejal, da ti pogovori predstavljajo način, da se ta tema umakne in ne bo prepreka nadaljnjemu poglabljanju odnosov. »Nimamo iluzij, da se bo to rešilo čez noč,« je dejal Plenković.

Hrvaški premier je sicer ponovil ponudbo, da obe državi prenehata ribičem druge države v Piranskem zalivu zaradi nezakonitega prehajanja meje in krivolova pisati kazni. To bi bila gesta dobre volje, je ocenil Plenković. Toda za Slovenijo, ki je zavezana z zakonodajo o meji, to ni sprejemljivo, je bilo razumeti Goloba, prav tako pa tudi ne ideja o skupni ribolovni coni, ki se je spet pojavila iz Plenkovićevih ust. »Ta rešitev ni bila za nas in za ribiče sprejemljiva. O njej ne potekajo pogovori,« je dodal Golob.

Številna področja sodelovanja

Ob robu srečanja sta Slovenija in Hrvaška podpisali dva pomembna sporazuma: solidarnostni sporazum medsebojne oskrbe s plinom v primeru težav z dobavo plina in sporazum o čezmejnem sodelovanju za nudenje nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, s katerim bodo prebivalci severnega dela Hrvaške Istre dobili dostop do storitev v bolnišnici Izola.

Nadaljevali so se tudi pogovori glede energetskega sodelovanja tako pri krepitvi vloge terminala za utekočinjeni zemeljski plin na Krku kot tudi hrvaškega morebitnega sodelovanja pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Državama je v skupnem interesu tudi krepitev prometnih povezav.

Golob se bo sestal še s predsednikom parlamenta Goranom Jandrokovićem in predsednikom države Zoranom Milanovićem.