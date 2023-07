Petrol v celovito prenovo servisov Barje

Petrol bo v ponedeljek zjutraj začel temeljito prenovo bencinskih servisov Barje jug in sever na južni ljubljanski obvoznici. Dela bodo po napovedih trajala do konca leta. Med gradbenimi deli bosta obe Petrolovi prodajni mesti zaprti, odprto pa bo počivališče. Po prenovi bosta na voljo med drugim tudi restavraciji McDonald's in Marche.