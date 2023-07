Prav nič lovska ni ta

Saj veste, kakšne so ponavadi lovske zgodbe. O medvedu, večjem kot avtobus, s katerim sta se gledala iz oči v oči. Pa o tono težkem divjem merjascu, ki se je proti njemu pognal z 200 na uro in ga je med oči ustrelil dva metra preden bi ga pokončal in tako naprej in tako dalje. No, tale lovska pa ni prav nič lovska. Na območju Porezna tik pod lovsko kočo je ob enih ponoči (!) eden od lovcev skupaj s psom (!) zdrsnil s steze po zelo strmem pobočju v dolino. 63-letnika so našli kakih 200 metrov nižje, ga oskrbeli, povlekli nazaj gor in ga odpeljali na zdravljenje. Huje ni bil poškodovan, imel je srečo. Kaj je bilo s psom, policija ni sporočila, predvidevamo in upamo, da je bilo z njim vse ok. No, ne bo ravno za hvaliti se, ampak ob naslednji jagi pa zna biti možakar vseeno v središču dogajanja.

In tale ni prav nič ribiška

Poleg lovskih seveda poznamo tudi ribiške zgodbe. Saj veste, da obstajajo v naših rekah postrvi, ki imajo pol metra med očmi, kajne? Pa da lahko na en trnek mimogrede ujameš tri sulce naenkrat? No, tale zgodba, ki so jo sicer popisali naši hrvaški kolegi, prihaja z reke Kolpe. Tam je nek 24-letnik lovil ribe. Pazite zdaj, za ribolov je uporabil harpuno! Ni treba posebej poudarjati, da je tako početje ne le nevarno, pač pa tudi prepovedano. Ne moreš v reki loviti postrvi s harpuno, no. Pravica je izkazica in mati narava se je mladeniču maščevala kar sama. No, pravzaprav se je samemu sebi maščeval kar sam. Da vas ne puščamo v negotovosti: tipček se je s harpuno ustrelil v lastno roko. To pa še ni vse! Moral je v bolnišnico, tam pa so ga obiskali policisti. In ga bodo zdaj ovadili zaradi kaznivega dejanja krivolova.

Sebe je ustrelil. In otroka.

Nadaljujemo pri bedakih, ki ne znajo ravnati z orožjem. Tudi tole se je zgodilo na Hrvaškem. Seveda se ga je 34-letnik malo nasekal in seveda se mu je zdelo sila pametno, da bi se v takem stanju malo poigral s pištolo. Niti pod razno si ne predstavljamo, kako se je to zgodilo, ampak s policije so sporočili, da se je pri neodgovornem ravnanju z orožjem ustrelil v lastno dlan. To pa še ni bilo vse! Metek je potem taval še malo naokoli in zadel v roko še otroka. Možakarja so obiskali policisti in ga bodo ovadili zaradi povzročanja splošne nevarnosti, pa še kazen zaradi posesti nelegalnega orožja bo moral plačati. Ker kazni za neumnost ne pri nas ne na Hrvaškem ne poznamo, se bo tej izognil. Pa bi si jo zaslužil.

Kaj je res mislil, da ga ne bodo prijeli?

Tudi temu 28-letniku z Gorenjske bi lahko napisali enako kazen kot prejšnjemu Hrvatu. Za neumnost, kakopak. Oglasil se je namreč pri lokalnem vulkanizerju, da bi mu zamenjal dve pnevmatiki na avtu. Lepo se je vse dogovoril, potreboval je nove gume in vulkanizer mu jih je preskrbel ter namestil na avto. Možakar se je lepo odpeljal in to je bilo vse. No, je malo »pozabil« plačati. Seveda so ga policisti kmalu našli. Ne samo, da je moral vulkanizerju plačati tistih 200 evrov, policisti ga bodo najverjetneje ovadili še zaradi kaznivega dejanja goljufije. To pa še ni vse! Med postopkom se je, kot so zapisali policisti, nedostojno vedel do policistov, zato so zoper mladeniča uvedli še prekrškovni postopek. Pa na kazen na neumnost ne pozabite! Ah, je nimamo.

Mulc, dirkači in vztrajnež

In še nekaj malega s slovenskih cest smo prihranili za konec. V Kranju je komaj 18-letni mulc vozil avto brez vozniškega dovoljenja in pijan. V naselju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, pa je potegnil krepko prek stotke. V Kopru so policisti uspeli ustaviti dva lastnika prestižnih športnih dirkalnikov. Avstrijec je s ferrarijem vozil 270 kilometrov na uro, Slovenec pa z BMW-jem skoraj 300. Pa, dajte, no. Pojdite na dirkališče! In pustite nas, umirjene voznike, da se varno vozimo pa naših cestah. In še en iz Kopra. 26-letni Ukrajine je najprej nevarno vozil po cesti in so vozniki klicali policijo. Potem se je pri Strunjanu enemu zaletel v zadek. Potem je ravno tam mirno parkiral pred hišo neke gospe, ki ga prej v življenju ni videla, in šel peš naprej. Ja, seveda Pijan je bil ko kanta.