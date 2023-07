Poskus uboja blizu Kopra: moški pretepal in davil bivšo partnerko

V torek zgodaj zjutraj sta se v okolici Kopra sprla bivša partnerja. Prepir je prerasel v fizični obračun, moški je napadel nekaj let mlajšo partnerko, jo tepel in davil. Ona se uspela ubraniti z nožem in ga porezala po roki. Policija preiskuje poskus uboja.