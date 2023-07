Kot poroča France Info, dve mladi ženski, stari 19 in 20 let, po ponedeljkovem večeru v Beausoleilu obtožujeta Wissama Ben Yedderja in njegovega mlajšega brata, da sta ju »silila k spolnim odnosom«. Na tej stopnji nogometaša policisti še niso zaslišali. V njegovem klubu so informacijo prejeli, a je za zdaj še niso komentirali, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»AS Monaco se je seznanil z danes objavljeno informacijo o Wissamu Ben Yedderju. Ker je primer predmet sodnega postopka, klub novice ne more komentirati,« so sporočili iz kluba iz Kneževine.

Ben Yedder je od leta 2019 član Monaca, pred tem pa je igral za Toulouse in Sevillo, za francosko reprezentanco pa je zbral 19 nastopov in dosegel tri zadetke.

Aprila ga je sodišče v Sevilli zaradi utaje davkov obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni in denarno kazen v višini 133.798 evrov.