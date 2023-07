To je prvič po letu 1960, da istočasno stavkata dva glavna hollywoodska sindikata. Scenaristi iz istih razlogov stavkajo že od maja letos.

Predsednica sindikata igralcev in nekdanja zvezdnica serije The Nanny Fran Drescher je ob napovedi stavke, ki se je začela ob polnoči v ZDA oziroma zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času okrcala vodstvo industrije. »Delodajalci dajejo prednost Wall Streetu in pohlepu, pozabljajo pa na ključne ljudi, ki skrbijo za to, da stroj deluje. To je odvratno. Sram naj jih bo. Stojijo na napačni strani zgodovine,« je dejala.

Nekaj ur prej je potekla triletna kolektivna pogodba in pogovori med igralskim sindikatom (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists - SAG-AFTRA) ter združenjem delodajalcev (Alliance of Motion Picture and Television Producers), ki so se končali brez uspeha. Pred Netflixovimi pisarnami v Hollywoodu so stavkajoči scenaristi takoj po razglasitvi stavke skandirali: »Plačajte igralce!«. Igralci bodo skupaj s scenaristi danes začeli protestirati pred sedeži studiev v New Yorku in Los Angelesu.

Premiera filma Christopherja Nolana Oppenheimer v Londonu je bila prestavljena za eno uro, da bi se igralci lahko sprehodili po rdeči preprogi pred razglasitvijo stavke. Zvezdniki, med njimi Cillian Murphy, Emily Blunt in Matt Damon, so po napovedi stavke zapustili dogodek.

Ogrožena podelitev televizijskih nagrad Emmy?

Prva stavka za filmske in televizijske igralce po letu 1980 meče senco na prihajajočo 75. podelitev televizijskih nagrad Emmy, katere nominacije so bile objavljene dan prej. Pravila sindikata igralcem preprečujejo dajanje intervjujev ali promocijo v zvezi s podelitvijo nagrad, prav tako se ne smejo udeležiti podelitve.

Pravila stavke igralcem preprečujejo tudi nastope igralcem in promocije njihovega dela na podkastih ali premierah. Poleg tega ne smejo opravljati nobenega produkcijskega dela, vključno z avdicijami, branji, vajami ali glasovnimi nastopi ob dejanskem snemanju. Čeprav se mednarodna snemanja tehnično lahko nadaljujejo, bo prekinitev snemanja med ameriškimi scenaristi in igralci verjetno vplivala tudi na ta snemanja.

Disneyjev vodja Bob Iger je opozoril, da bo imela stavka zelo škodljiv učinek na celotno filmsko industrijo. »Pričakovanja, ki jih imajo, so na ravni, ki preprosto ni realna,« je dejal. Dva tedna podaljšanja pogodbe za čas pogajanj so le še povečala sovražnost med obema skupinama. Drescherjeva je dejala, da so se zaradi podaljšanja počutili ogoljufani, kot da bi studii želeli še 12 dni promovirati svoje poletne filme.

Pred začetkom pogajanj 7. junija je 65.000 igralcev, ki so oddali glasovnice, z veliko večino glasovalo za to, da sindikalni voditelji razglasijo stavko, kot je to storil ceh ameriških scenaristov, ko se je njihov dogovor iztekel pred več kot dvema mesecema. Konec junija je več kot 1000 članov sindikata, med njimi Meryl Streep, Jennifer Lawrence in Bob Odenkirk, dodalo svoje podpise k pismu, s katerim so voditeljem sporočili, da so pripravljeni stavkati.

Kamen spotike so plače

V pogajanjih so bile v ospredju plače, ki jih po mnenju igralcev znižujejo inflacija in predvajanja na spletu in tudi grožnja neregulirane uporabe umetne inteligence. Delodajalci trdijo, da so ponudili velikodušen dogovor, ki je vključeval največji dvig minimalne plače v zadnjih 35 letih, višje zgornje meje pokojninskih in zdravstvenih prispevkov ter prelomni predlog o umetni inteligenci, ki ščiti digitalno podobo igralcev.

»Stavka zagotovo ni rezultat, na katerega smo upali, saj studii ne morejo delovati brez izvajalcev, ki oživljajo naše televizijske oddaje in filme,« je združenje delodajalcev zapisalo v izjavi in dodalo, da je sindikat izbral pot, ki bo povzročila finančne težave več tisoč osebam, ki so odvisne od industrije. SAG-AFTRA zastopa več kot 160.000 filmskih igralcev, televizijskih novinarjev, napovedovalcev, voditeljev in kaskaderjev.

Stavka zadeva le igralce iz televizijskih in filmskih produkcij, ki so pred začetkom pogovorov 7. junija z veliko večino glasov pooblastili svoje voditelje, da razpišejo stavko. Broadwayski - gledališki - igralci so v izjavi zapisali, da so solidarni s filmskimi in televizijskimi kolegi.

Od začetka maja stavka tudi 11.500 članov sindikata scenaristov (WGA). Ta stavka je povzročila takojšnjo prekinitev večernih komičnih oddaj kot tudi številnih drugih.