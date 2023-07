»Zjutraj je bilo stanje veliko boljše. Požar še ni pogašen, je pa pod nadzorom,« je danes potrdil županijski gasilski poveljnik Darko Dukić. Del Jadranske magistrale v bližini območja požara je sedaj ponovno odprt za promet, prav tako je bila znova vzpostavljena oskrba z elektriko. Še vedno pa je v teku popravilo optičnega kabla, ki je bil poškodovan v požaru, zato imajo mnogi v okolici težave z mobilnim omrežjem.

Kot nenavadno izkušnjo so gasilci izpostavili nujnost javnega poziva ljudem, naj gasilcem nikar ne otežujejo dela s tem, da se ustavljajo in si ogledujejo požar ali pa ga celo fotografirajo, snemajo in delajo sebke.

Eden od junakov včerajšnjega dneva je hrvaški gasilec Marijo Jozić, ki je iz že goreče hiše rešil dve ženski in dva otroka s Češke in Slovaške. »Otroka sta jokala, ženski sta bili v šoku. Ovili smo jih v mokre krpe in jih peljali ven. Nadeli smo jim tako imenovane izolacijske maske s kisikom, da so prišli k sebi. Najpomembneje je, da smo uspeli rešiti vse ljudi,« je povedal za portal 24sata. Na pomoč jih je poklical lastnik apartmaja, ki ga ni bilo doma, in jih prosil, naj preverijo, kako je z njegovimi gosti. Turisti si očitno niso upali ven iz hiše. Stanje je bilo kar hudo, saj je v času reševanja že gorela streha hiše. »Če ste videli fotografije pogorelih avtomobilov v Grebaštici, naj vam povem, da so to njihovi,« je o resnosti situacije dejal Jozić.

Štirje lažje poškodovani

Po prvih ocenah je požar doslej zajel okoli 600 hektarjev površine. Poškodovanih je bilo sedem hiš, štiri strehe, tri fasade in sedem avtomobilov, je v četrtek sporočil notranji minister Davor Božinović, ki je obiskal območje. Ob tem je dodal, da ni bilo žrtev in da je v teku preiskava vzroka požara. Nekateri domačini so prepričani, da je bil požar podtaknjen. Številni hrvaški mediji sicer poročajo, da so bili v požaru lažje poškodovani štirje ljudje. Šlo naj bi za tri gasilce in enega »civilista«.

Evakuirali slovensko družino

Nekatere prebivalce so v četrtek zaradi hitrosti širjenja požara evakuirali in jih nastanili v športno dvorano Baldekin. Po navedbah spletnega portala ŠibenikIN naj bi bile tam nastanjene tri družine, ena iz Slovenije in dve iz Bosne in Hercegovine. Po navedbah portala Avtokampi.si so iz kampov v okolici Grebaštice evakuirali vse tam nastanjene osebe.

Nad ogenj 160 gasilcev

Požar je sicer izbruhnil v četrtek okoli 11. ure na območju Grebaštice nedaleč od Šibenika. Ogenj je skupno gasilo okoli 160 gasilcev iz celotne šibeniško-kninske županije, na pomoč pa so poklicali tudi pripadnike državne intervencijske enote iz splitsko-dalmatinske in zadrske županije ter več letal kanader in air tractor. Območje se je kopalo v dimu in pepelu, številni gasilci so imeli zaradi vdihovanja dima zdravstvene težave.

Ponoči je na terenu ostalo 140 gasilcev z 51 vozili. Ogenj po suhi in visoki travi se je hitro širil. Tudi zvečer je gasilcem delal preglavice veter, zaradi katerega so imeli težje delo pri obvladovanju ognjenih zubljev.