“Na ekstremne vremenske pojave se moramo pripraviti, saj bo le še huje”

Orkanski veter in hudourniški dež postajata poletna stalnica. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo razmere v prihodnjih letih še hujše. Zavarovalnice ponujajo kritje tudi za primere naravnih nesreč; zavarovanja za poplave so praviloma dražja, z določenimi omejitvami. Stroka opozarja na pomen preventivne, premišljene in kakovostne gradnje ter prilagoditve infrastrukture.