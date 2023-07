Britanska glasbenica Kate Bush, nemara ena umetniško najbolj cenjenih pop izvajalk zadnjih nekaj desetletij, se je v zgodovino zapisala že s prvo izdano skladbo: to je bila pesem Wuthering Heights, ki jo je napisala pri osemnajstih letih – navdihnjena s slovitim klasičnim romanom Viharni vrh (1847) avtorice Emily Brontë, od katerega si je izposodila tudi naslov in tematiko. Skladba je izšla kot single januarja leta 1978 in se že po nekaj tednih prebila na vrh britanske glasbene lestvice, kjer je ostala še štiri tedne – Kate Bush je tako postala prva ženska, ki se je na prvo mesto britanske lestvice uvrstila s pesmijo, ki jo je v celoti napisala sama.

Skladba Wuthering Heights, ki je sicer pomenila šele začetek uspešne in pestre ustvarjalne poti, je vse do danes ostala njena najbolje prodajana mala plošča – predvsem pa je v njej mogoče zaslediti številne poteze, ki so delo Kate Bush zaznamovale tudi pozneje, pa naj gre za nevsakdanjo vokalno interpretacijo, eklektično glasbeno podobo, neobičajna, pogosto z literaturo pretkana besedila ali pa težnjo po celovitem umetniškem dejanju – Kate Bush je namreč za to pesem zasnovala tudi plesno koreografijo, ki jo je izvedla v videospotu, s katerim so pospremili izid plošče. Posneti sta bili sicer dve različici videa, za še posebej ikonično pa je obveljala tista, kjer pevka v dolgi rdeči obleki (ta je bila pozneje v popularni kulturi pogosto citirana) pleše med drevesi; nenavadna koreografija pri tem nakazuje, da je junakinja Cathy (skladba je napisana z njene perspektive) pravzaprav duh oziroma že mrtva.

Poklon in navdih

Zamisel o izvedbi skupinskega plesa na skladbo Wuthering Heights se je izvorno porodila umetniški skupini Shambush iz angleškega Brightona; kolektiv je leta 2013 na tamkajšnjem festivalu pripravil participatorni dogodek The Ultimate Kate Bush Experience, s katerim je želel zbrati na kup čim več ljudi, oblečenih kakor Kate Bush v omenjenem kultnem videu. Sklepno »skupinsko rekonstrukcijo« umetničinega plesa je izvedlo približno štiristo sodelujočih obiskovalk in obiskovalcev, navdušenje prisotnih pa je bilo tolikšno, da so enak dogodek v naslednjih letih ponovili v več britanskih mestih, sčasoma pa se je razširil tudi v Evropo in Avstralijo. Ime The Most Wuthering Heights Day Ever, po katerem je globalno prepoznaven danes, je dobil ob izvedbi v Berlinu leta 2016 na pobudo organizatorke in glasbenice Samanthe Wareing; letos se bo po svetu zvrstilo več kot trideset »viharjenj«, med drugim na Finskem, Danskem, v Mehiki ter različnih mestih ZDA. In prvič tudi v Ljubljani.

Vsi dnevi »najbolj viharnega vrha« so približno v istem obdobju leta, ljubljanski pa bo jutri v Parku Tabor. Kakor poudarjajo organizatorke, so k sodelovanju vabljeni prav vsi, ki bi želeli v prijetni družbi znancev in neznancev preživeti nekaj ur poletnega popoldneva ter se ob tem zabavati – plesno znanje ni potrebno, tudi kakšna posebna nadarjenost ne, saj se bodo sodelujoči koreografije naučili na kraju samem. »Bistveno je druženje ter oblikovanje skupnosti ob zares edinstvenem dogodku, za katerega potrebujemo samo dve sestavini: dobro voljo in rdečo obleko,« še dodajajo. Slovenski Viharni vrh v rdečem se bo začel ob 17. uri z zbiranjem vseh, ki bi želeli na njem sodelovati; ob 18. uri bo na vrsti ogrevanje, nato predstavitev in vadba plesne koreografije, ob 20. uri pa bo sledil končni nastop.

Dobrodelna plat Ljubljanski The Most Wuthering Heights Day Ever bo imel, enako kot številni drugi po svetu, tudi dobrodelno razsežnost, saj bodo na njem namesto prijavnine raje zbirali prostovoljne donacije, ki jih bodo namenili otrokom, zbolelim za rakom. Zbrana sredstva bodo nakazali društvu Junaki 3. nadstropja, ki ozavešča o otroškem raku ter pomaga otrokom, ki se zdravijo na oddelku za hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki.