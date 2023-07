Ruski general Ivan Popov je dejal, da so ga razrešili s položaja poveljnika 58. armade, ki deluje v ukrajinski regiji Zaporožje, ker je nadrejenim v obraz povedal resnico o stanju na terenu. Dejal je, da je poveljstvo ruske vojake »zabodlo v hrbet«, ker jim ni dostavilo ustreznih bojnih sistemov proti ukrajinskemu topništvu, opozoril je tudi na preredko rotacijo vojakov na fronti. Popov je to dejal v zvočnem posnetku, ki ga je objavil ruski poslanec Andrej Guruljov. »Ukrajinska vojska ni mogla prebiti naših vrst od spredaj, naši visoki šefi pa so nas udarili od zadaj in zlobno obglavili vojsko v najtežjem in najbolj napetem trenutku,« je dejal o svoji odstavitvi. Popov posnetka ni komentiral ali potrdil.

Danes se je oglasil ruski predsednik Vladimir Putin in na televiziji dejal, da dobave tankov in drugega novega zahodnega orožja Ukrajini na terenu ne bodo spremenile ničesar, samo podaljšale bodo konflikt, da pa bo to orožje prva tarča ruske vojske. Dejal je tudi, da se lahko Rusija umakne iz dogovora o izvozu ukrajinskega žita po Črnem morju, ki se izteče v ponedeljek, če ne bodo uresničene zahteve Moskve glede njenega izvoza.

Medtem je postalo tudi očitno, da z naglim članstvom Švedske v Natu ne bo nič. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ob vrhu Nata v Litvi dejal, da bo umaknil blokado in si prizadeval za čimprejšnjo ratifikacijo švedskega pristopnega protokola v parlamentu, po koncu vrha pa je dejal, da se to ne bo zgodilo pred oktobrom, ko parlament spet začne zasedati. Protokol mora ratificirati še Madžarska, ki je sporočila, da se to ne bo zgodilo pred sredino septembra.