Na Otoku imajo spet velik seksualni škandal, povezan z velikim televizijskim zvezdnikom, čigar ime se je razkrilo v sredo zvečer. Afero je minuli petek sprožil tabloid Sun, ko je objavil anonimni pogovor, v katerem je mati najstnice razkrila, da se je na BBC že maja pritožila, da slavni voditelj njenemu otroku daje denar za seksualno eksplicitne fotografije, a se še vedno pojavlja na televizijskih zaslonih. Z denarjem, skupaj naj bi se v treh letih nabralo 41.000 evrov, naj bi spodbujal hčerino odvisnost od cracka. Mati naj bi se bala, da bo hči končala v grobu, »film pa naj bi ji počil«, ko je videla fotografijo njega v spodnjicah, poslano njeni hčeri.

Ta se je, prek odvetnika, končno oglasila, rekoč, da nič od tega, kar je povedala njena mati, ne drži in da ni nihče kršil nobenega zakona. Zdaj naj bi imela dvajset let, na začetku prodaje nedostojnih fotografij pa sedemnajst. A medtem so se z obtožbami oglasile še tri osebe, ki naj bi imele sedemnajst let, ko si je televizijski voditelj začel dopisovati z njimi. Prva pravi, da ji je pošiljal opolzka sporočila na zmenkarski aplikaciji, druga, da se je dobil z njo med tretjo covidno karanteno, ko je BBC Britancem svetoval, naj bodo doma, tretja pa, da ji je pošiljal opolzka sporočila, srčke in poljube na instagramu.

Eden najbolje plačanih na BBC

Britanci so se tako že od petka spraševali, kdo je ta moški, ki ga je BBC šele v nedeljo suspendiral in umaknil s televizijskih zaslonov zaradi obtožb, da je najstnici dajal denar v zameno za seksualno eksplicitne fotografije. Po notranji preiskavi na BBC, ki je pod plazom ostrih kritik zaradi počasnega odziva, je preiskavo sprožila še policija.

V sredo zvečer je BBC potrdil ime televizijskega voditelja, potem ko ga je javnosti razkrila žena in šokirala Otočane. To je Huw Edwards, 61-letni novinarski veteran, ki je z BBC že štiri desetletja, zadnjih dvajset let pa je vodil osrednjo informativno oddajo Ten O'clock News. Bil je novinarska zvezda BBC, komentiral je kraljičin pogreb, njena jubileja, diamantnega in platinastega, poroki princev Williama in Harryja, prisego Baracka Obame, smrt Nelsona Mandele in mnoge druge velike dogodke. Edwards je eden najbolje plačanih voditeljev BBC. Na leto zasluži dobrega pol milijona evrov.

Že nekaj časa zelo depresiven

Njegova žena Vicky Flind, s katero imata pet otrok, je sporočila, da je Huw Edwards že nekaj časa zelo depresiven, da se trenutno zdravi in da se bo sam odzval na obtožbe, ko se vrne iz bolnišnice. »Glede na nedavno poročanje o neimenovanem voditelju medijske hiše BBC podajam to izjavo v imenu svojega moža Huwa Edwardsa po petih izjemno težkih dneh za našo družino. To počnem predvsem zaradi skrbi za njegovo duševno zdravje in za zaščito najinih otrok,« je povedala v izjavi.

Po britanskem zakonu spolni odnosi s starejšimi od šestnajst let niso nezakoniti, posedovanje »nedostojnih fotografij« osebe, mlajše od osemnajst let, pa prinaša najmanj šestmesečno zaporno kazen.

Policija je sporočila, da (še) ni odkrila nobenega kaznivega dejanja, a da se preiskava nadaljuje. BBC je dejal, da so interno preiskavo po navodilih policije začasno prekinili in jo bodo nadaljevali po končani policijski preiskavi.