Pri desetih letih je začel igrati v klubu Hrvatski dragovoljac, katerega član je bil devet let. V članski ekipi je pri le 17 letih in pol debitiral v sezoni 2010/11 (na premierni tekmi je proti Dinamu odigral vseh 90 minut), ko se je klub iz druge lige vrnil med prvoligaše. A na koncu sezone je znova izpadel iz prve lige, Brozović pa se je odločil za prestop v Lokomotivo iz Zagreba. Zanjo je igral le eno sezono, nato pa je z Dinamom podpisal kar sedemletno pogodbo. Prišel je kot zamenjava za reprezentanta Milana Badlja, ki je odšel v Hamburger SV, izbral pa si je dres s številko 77.

Januarja 2015 je podpisal enoinpolletno pogodbo z Interjem iz Milana, kamor je odšel kot posojeni igralec Dinama, italijanski klub pa ga je imel po preteku pogodbe možnost odkupiti. To je tudi storil, Zagrebčani pa so dobili kar osem milijonov evrov odškodnine. V črno-modrem dresu je osvojil en naslov prvaka Italije (2020/21) ter po dve italijanski pokalni (2021/22, 2022/23) in superpokalni lovoriki (2022, 2023), v ligi prvakov pa je najdlje prišel v minuli sezoni, ko je pred dobrim mesecem Inter šele v finalu v Istanbulu klonil proti Manchestru Cityju z 0:1. Za klub iz Milana je v italijanskih in evropskih tekmovanjih odigral 330 tekem in dosegel 31 golov.

Odlične predstave v Interju in reprezentanci Hrvaške (87 tekem, sedem golov) so mu letos prinesle tržno vrednost 25 milijonov evrov, ki pa je še vedno daleč od rekordne: ta je decembra 2019 znašala kar 60 milijonov. Za storitve zdaj 30-letnika je nedavno resno zagrizel Al Nasr iz Savdske Arabije, v katerem je že minulo sezono igral Portugalec Cristiano Ronaldo. A nekajtedenska pogajanja med Brozovićem, Interjem in Al Nasrom so bila polna vzponov in padcev. Klub iz Savdske Arabije je Italijanom najprej ponudil 18 milijonov evrov odškodnine, a je Inter ta znesek zavrnil. Al Nasr je nato ponudbo dvignil na 23 milijonov, kar so Italijani sprejeli, a so po dvigu plače za Brozovića nato Arabci znižali odškodnino na prvotnih 18 milijonov. Brozović je lani sicer podaljšal pogodbo z Interjem do leta 2026, njegova letna plača pa je znašala 10 milijonov evrov.

O ženi le v superlativih

V igro za Brozovića se je vključila tudi Barcelona, a glede na finančno stanje ne bi mogla plačati odškodnine, ki bi zadovoljila Inter. Al Nasr je Hrvatu ponudil letno plačo 20 milijonov evrov, ki pa jo je zavrnil, saj sta v Savdski Arabiji na primer Francoza Karim Benzema in N'Golo Kanté, ki sta nedavno okrepila Al Itihad, dobila po 100 milijonov. Hrvat je nato zahteval 30 milijonov, ker pa je imel tudi rezervni scenarij (ostati v Interju do leta 2026), so bili Arabci pripravljeni ponuditi 25 milijonov, kar je sprejel. Podpisal je triletno pogodbo, po kateri bo le s plačo zaslužil 75 milijonov evrov, skupaj z nagradami in ostalimi bonusi pa okoli 100. S tem je postal tudi najbolje plačani hrvaški nogometaš in športnik nasploh. Od 18 milijonov evrov odškodnine Interju bodo delež dobili tudi trije nekdanji Brozovićevi klubi: Dinamo 1,8 milijona evrov, Hrvatski dragovoljac in Lokomotiva Zagreb pa po 300.000 evrov.

Slovo od Milana in Interja je bilo zaradi denarnih zapletov med pogajanji precej nenavadno. Klub se je od Brozovića poslovil le s kratkim sporočilom na družbenih omrežjih, na katerih so ob njegovi fotografiji zapisali: »330 nastopov, 31 golov, 5 lovorik. Dolga avantura, 8 sezon. Nasvidenje, Brozo.« Hrvat, fotografiran v Interjevem dresu, je odgovoril: »Hvala Milanu, ki je bil del življenja moje družine. Hvala Interju in navijačem. Enkratni ste in posebni, vedno vas bom nosil v svojem srcu. Hvala za vsa vaša čustva teh nepozabnih osem let.« Besni navijači so zaradi slabega delovanja klubske uprave med pogajanji na navijaški spletni strani zapisali: »Brozovićeva prodaja z velikim popustom je poraz in sramota za Inter. Naj se kaj takšnega nikoli več ne ponovi.«

Po podpisu pogodbe z Arabci je Brozović užival z družino in odšel na enotedensko jadranje po Dalmaciji, v Zadru pa je prevzel jahto, na kateri je pred tem užival Luka Modrić. Brozović se je leta 2016 poročil s Silvijo Lihtar, leto kasneje se jima je rodila hči Aurora, oktobra 2019 še sin Rafael. Z atraktivno Silvijo, ki je študirala biologijo na fakulteti v Zagrebu, sta se spoznala leta 2012, med njegovim igranjem za Dinamo sta zvezo za kratek čas prekinila, a hitro spoznala, da ne moreta drug brez drugega, in se nato poročila v domači Veliki Gorici pri Zagrebu. »Silvija me privlači tako s svojo zunanjostjo kot značajem. Res se imava super, prav tako celotna družina. Vsakodnevno dobre stvari dela še boljše, zelo je pametna in skrbna. Veliko mi pomeni, ko po treningu pridem domov in me pričaka oseba, ki me razume in ki je polna ljubezni. V življenju vrhunskega športnika je zelo pomembno imeti ob sebi nekoga, ki je pripravljen na vse žrtve in odrekanja zaradi naših karier,« s komplimenti na račun Silvije ne varčuje Marcelo Brozović.

Poseben krst na Portugalskem

Brozovićevo telo prekrivajo številni tatuji, najbolj znana pa je bomba, ki jo ima vtetovirano na vratu. Ta je povezana z njegovim očetom Ivanom, ki je bil prav tako nogometaš, a je igral le za hrvaške nižjeligaše. V igralskih časih je imel vzdevek Bomba, je pa tudi sinov menedžer. Marcelo priznava, da je bil v mladosti zelo svojeglav, da ni poslušal nasvetov nikogar in da je vedno počel le tisto, za kar je sam mislil, da je prav. »Šole nisem maral, zato sem veliko 'šprical'. Pri šestnajstih letih sem srednjo šolo dokončno obesil na klin in se posvetil le nogometu. Tudi oče ni nasprotoval, ampak je dejal, da šola in nogomet pač ne gresta skupaj. Zdaj sem vpisal študij športnega menedžmenta na zasebni šoli. Ni se mi treba učiti, pustijo me pri miru in mi samo dajo oceno,« priznava Brozović. Njegov brat Patrick je prav tako igral nogomet, a je kmalu odnehal.

Al Nasr – včeraj je zaradi dolgov dobil začasno prepoved registracije novih igralcev – je trenutno na pripravah na Portugalskem, kjer sta tudi Ronaldo in Brozović, a sta dobila nekaj dni dodatnega dopusta in se bosta soigralcem na treningih in tekmah pridružila v ponedeljek. Oba bosta nastopila na zadnjih štirih od skupno petih pripravljalnih tekem (Celta Vigo, Benfica, PSG, Inter), ob Hrvatovem prihodu v vadbeni center pa sta se s Portugalcem prijateljsko pozdravila, objela in izmenjala nekaj besed. Nato je bil Brozović – v Savdski Arabiji bo dnevno zaslužil kar 90.000 evrov – deležen tudi posebnega obreda oziroma krsta, ki ga imajo v klubu za novince. Teči je moral skozi dolg špalir soigralcev, ki so ga rahlo udarjali po glavi in hrbtu ter se pri tem neizmerno zabavali.

