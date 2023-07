V letošnjem letu je namreč država rdečega zmaja že dobila svetovnega šahovskega prvaka – Ding Lirena, svoj primat pa bo sedaj okronala še z naslovom ženske svetovne prvakinje, saj sta obe dvobojevalki Kitajki. Tako bo Kitajska, ki je sicer že nekaj let znana po nadvladi v ženskem šahu, postala ena redkih držav, ki bo hkrati obvladovala šahovsko krono tako v absolutni kot v ženski konkurenci.

V težko pričakovanem ženskem dvoboju svoje moči merita aktualna svetovna prvakinja Ju Wenjun in izzivalka Lei Tingjie. Organizatorji so za lokaciji dvoboja izbrali rojstni mesti obeh igralk – Šanghaj in Chongqing. Končana je že prva polovica dvoboja v domačem kraju Ju Wenjun, torej v Šanghaju, aktualna svetovna prvakinja pa po šestih partijah zaostaja z 2,5:3,5. Igralki sta včeraj odpotovali v 16-milijonski Chongqing, rojstni kraj izzivalke Lei Tingjie, sedma partija pa bo na sporedu jutri. Predvidoma bo odigranih 12 partij klasičnega šaha, v primeru neodločenega izida sledijo podaljški v hitrih disciplinah. Nagradni sklad ženskega svetovnega prvenstva znaša pol milijona evrov, pri čemer zmagovalka osvoji 300.000 evrov, poraženka pa 200.000.

Branilka naslova Ju Wenjun, ki ima veliko izkušenj z največjih prvenstev, je na turnirju že doživela prvi poraz. Čeprav se vseskozi ponaša z jeklenimi živci, se zdi, kakor da je prednost domačega terena postala njena psihološka ovira. In vendar je še mnogo prezgodaj, da bi lahko delali račun brez krčmarja. Podobno se je aktualni prvakinji godilo že leta 2020, ko je v dvoboju proti ruski velemojstrici Aleksandri Gorjačkini klasični del dvoboja končala z neodločenim izidom (6:6), a se je nato po vseh udarcih v klasičnem delu igre zbrala in ostala mirna. V podaljških je zablestela in zmagala z 2,5:1,5.

Sposobnost izjemne regeneracije kitajskih supervelemojstrov je zavidanja vredna in velikokrat odloča v dvobojih. A tokrat naproti kitajske šahistke stoji še ena izjemno nadarjena Kitajka, ki ne bo lahek plen psihološko močne Ju Wenjun. Izzivalka Lei Tingjie ima za seboj navdihujočo pot do dvoboja. Z zmago na prestižnem turnirju Grand Swiss 2021 se je kvalificirala v cikel turnirjev za svetovni naslov. Pri tem je dosegla imenitne zmage v dvobojih proti obema sestrama Muzičuk in Tan Zhongyi ter si tako zagotovila naziv izzivalke svetovne prvakinje.

Med doslej odigranimi šestimi partijami se jih je večina končala povsem miroljubno. Obe dekleti šahirata preudarno, skorajda brez vsakršnih tveganj. Spremljamo torej dvoboj, ki doslej še ni postregel s sicer značilnimi dramatičnimi obračuni v ženskem šahu. Dvoboj zato na trenutke deluje precej medlo. Edini odločen izid se je zgodil v petem krogu, ko je izzivalka Lei Tingjie z belimi figurami močno stiskala nasprotnico, ki je nato spregledala kombinacijo in s figuro manj predala v končnici. Šahovska javnost vsekakor upa na bolj dinamičen razplet v drugem delu, ko bo aktualna svetovna prvakinja ali morala pokazati zobe ali pa bo ostala brez krone.