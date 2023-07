V polfinale wimbledonskega turnirja se je morala uvrstiti Marketa Vondroušova, da je odigrala prvi dvoboj v karieri na centralnem teniškem igrišču All England's Cluba. Pa čeprav je bila Čehinja v preteklosti že finalistka Rolanda Garrosa. Štiriindvajsetletna levoroka igralka se izziva ni ustrašila, čeprav je bila publika ves čas na strani Jelene Svitolina. Ukrajinke, ki po rojstvu otroka igra kot prerojena ter je v Londonu premagovala najboljše igralke sveta, na čelu s prvo igralko Igo Šwiatek ter veteranko in nekdanjo večkratno zmagovalko Venus Williams. Čehinja se je s prepričljivo zmago s 6:3, 6:3 uvrstila v jutrišnji finale, v katerem se bo pomerila s Tunizijko Ons Jabeur.

Polfinalna poslastica Tunizijki

»Jelena je izjemna borka, kar je dokazala v drugem nizu, ko se je vrnila v igro po zaostanku z 0:4. Ponosna sem, da se nisem ustrašila izziva in sem dokončala svoje delo. Ne morem opisati občutkov, saj v meni kar prekipeva. Veselim se večera, ki ga bom preživela ob najbližjih ter skušala podoživeti občutke,« se je po dvoboju na centralnem igrišču veselila Marketa Vondroušova. Teniški strokovnjaki so zapisali, da je Čehinja največje wimbledonsko presenečenje po devetih letih, ko se je v finale uvrstila Kanadčanka Eugenie Bouchard. »Lani zaradi poškodbe nisem držala loparja šest mesecev, zato nisem bila prepričana, ali se še lahko vrnem na nekdanjo raven igre. V Londonu sem že večkrat dokazala, da se lahko, zato mi vse bolj raste samozavest,« dodaja Čehinja.

Drugi ženski polfinale je bil izjemno kakovosten in izenačen ter je upravičil vsa pričakovanja. S 6:7 (5), 6:4, 6:3 ga je dobila Ons Jabeur, ki je v drugem nizu proti Belorusinji Arini Sabalenka zaostajala z 2:4, v nadaljevanju pa dobila deset od 13 iger ter se drugo leto zapored uvrstila v veliki finale. Tunizijka je ljubiteljica občinstva, ki ji bo gotovo stalo ob strani tudi jutri ob 15. uri, ko bo sklepni posamični dvoboj letošnjega Wimbledona.

Nov preizkus Đokovića

Danes bosta v Wimbledonu polfinalna dvoboja v moški konkurenci, in sicer se bosta na osrednjem igrišču najprej pomerila Jannik Sinner in Novak Đoković (ob 14.30), sledil bo dvoboj Carlos Alcaraz – Daniil Medvedjev, v katerem je izrazit favorit Španec. Na stavnicah ima prednost tudi Srb, ki na osrednjem igrišču Wimbledona ni izgubil že deset let, a ga na papirju čaka daleč najtežji preizkus na poti do osme lovorike na najprestižnejšem travnatem turnirju. Italijan je namreč v izvrstni formi, saj je na petih dvobojih letos izgubil le dva niza. Za kako izvrstnega igralca na travi gre, je pokazal lani, ko je v četrtfinalu vodil proti Novaku Đokoviću z 2:0 v nizih, na koncu pa klonil s 7:5, 6:2, 3:6, 2:6, 2:6. Tudi Đokovićev trener Goran Ivanišević je v sredo v pogovoru s slovenskimi novinarji dejal, da njegovega varovanca čaka morda celo najtežji preizkus na travi.

Zanimivo je, da se Sinner pred dvobojem ni zavil v molk, temveč je bil do vprašanj novinarjev zelo odprt. Južni Tirolec pravi, da si je na športni poti nabral dovolj izkušenj, da lahko na travi premaga Novaka Đokovića. »V primerjavi z lani sem precej boljši teniški igralec. Na travi se to najbolj pozna pri rezanem udarcu z bekhendom, pri katerem sem imel v preteklosti veliko dvomov. Zdaj ga lahko odigram nagonsko, kar je izjemno pomembno predvsem pri prihodu na mrežo. Tudi pri drugih teniških prvinah sem boljši. Čutim, da imam dovolj izkušenj, da lahko napadem in premagam Novaka. S številkami se ne obremenjujem, saj je Đoković najboljši igralec na svetu. A je vsekakor premagljiv,« odločno sporoča Jannik Sinner, ki je doslej izgubil oba medsebojna dvoboja z Đokovićem.