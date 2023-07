Ognjeni zublji po besedah Miloševića ogrožajo kamp v kraju Bilo, so se pa razmere nekoliko izboljšale v Grebaštici, kjer je pred tem gorelo med hišami. Po prvih ocenah je požar doslej zajel okoli 600 hektarjev površine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ogenj gasi okoli 160 gasilcev iz celotne Šibeniško-kninske županije, na pomoč pa so poklicali tudi pripadnike državne intervencijske enote iz Splitsko-dalmatinske in Zadarske županije ter več letal kanader in air tractor.

Čeprav uradne potrditve še ni, saj je požar še vedno aktiven, je doslej v požaru zgorelo več hiš in avtomobilov. Nekatere prebivalce so evakuirali, drugi pa so ostali brez oskrbe z elektriko. Na delu Jadranske magistrale v bližini območja požara je tudi oviran promet.

Lažje so bile poškodovane štiri osebe, trije gasilci in en civilist, poroča hrvaški portal Index.

Na območje je medtem prispel podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Božinović, ki je dejal, da je ogenj doslej poškodoval sedem hiš, zgorelo pa naj bi tudi sedem avtomobilov. Poleg tega naj bi bili poškodovani tudi dva ali trije gospodarski objekti, vendar po njegovih besedah materialna škoda ni velika.

Kot je še dejal minister, naj bi gasilci še danes zaustavili širjenje požara, čeprav je to v veliki meri odvisno od vetra.