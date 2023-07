Martič je dolgoletni novinar na RTVS, kjer je opravljal različne vloge, v obdobju od leta 2019 do 2021 je bil pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak.

Članom sveta RTVS so se na seji najprej predstavili štirje kandidati za predsednika uprave, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, in sicer poleg Martiča še Rajko Gerič, Miha Krišelj in Peter Dular. Člani pa so jim nato postavljali različna vprašanja glede njihovega pogleda na trenutno stanje in vizijo razvija zavoda.

Martič je v svoji predstavitvi naštel pet poudarkov svojega programa, med njimi karierno rast zaposlenih in prenos znanja, digitalizacijo, upoštevanje profesionalnih standardov, saj je neupoštevanje slednjih v zadnjih dveh letih po njegovi oceni vodilo v zdajšnje stanje RTVS, reorganizacijo in z njo izboljšanje ponudbe ter optimizacijo procesov. Na RTVS je znanje, a so zaposleni relativno slabo plačani ter slabo organizirani in vodeni, je opozoril.

Na vprašanje enega od članov sveta, kaj bodo njegovi prvi koraki, je odgovoril, da bo takoj preklical vse nezakonite sklepe, vključno z opomini pred odpovedjo, se trudil za takojšnjo prekinitev odprte stavke s sklenitvijo stavkovnega sporazuma ter sprožil analizo in pregled vseh pogodb, ki jih je vodstvo RTVS sklenilo v zadnje pol leta.

Še pred samim glasovanjem so člani sveta Tadej Troha, Ilinka Todorovski, Gregor Drnovšek, Gaja Brecelj, Igor Prassel in Špela Stare ter predsednik sveta Goran Forbici javno obrazložili svoj glas in napovedali, da bodo glasovali za Martiča.

Skupaj je nato Martiča na glasovanju podprlo 16 članov sveta, član Luka Zebec pa je glasoval za Krišlja. Mandat predsednika uprave nastopi 14. julija. Imenovani predsednik uprave bo moral med kandidati za dva člana uprave svetu zavoda predlagati v imenovanje dva kandidata. Tretji član uprave pa bo delavski direktor, ki ga bodo izvolili zaposleni na RTVS. Prvi krog izbiranja bo 25. julija.

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.

Na razpis za predsednika uprave RTVS se je sicer prijavilo osem kandidatov, a štirje razpisnih pogojev niso izpolnjevali, med njimi tudi zdajšnji v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough.