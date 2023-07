Običajne kadrovske prakse se umeščajo v fazo zaposlovanja, zlasti v času boja za talente. Vi pa raziskujete drugo plat – prezaposlovanje oziroma angleško outplacement, torej kadrovsko storitev podjetja, ki postavlja v ospredje skrb za zaposlenega, ko se z njim razhaja. Zakaj je za odgovorne zaposlovalce pomembno, da razmišljajo o obeh fazah, vstopni in izstopni?

Podjetja velikokrat poudarjajo boj za talente in skrb za iskanje najboljših kandidatov na trgu, medtem ko prevečkrat pozabijo na aktivnosti, ki so povezane z zadrževanjem kadrov (retainment) in skrbjo za njihovo dobro počutje v podjetju. Pomemben del odgovornosti delodajalca pa je tudi skrb za zaposlene v primerih, ko morajo zaradi različnih razlogov zapustiti podjetje, in se jim takrat lahko ponudi pomoč v obliki storitve prezaposlovanja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so zaposleni, ki odhajajo iz podjetja, glas na trgu dela, in ker je za dobrega delodajalca ključno tudi, da je družbeno odgovoren. Ključni pomislek pa je, da bo zaposleni, ki mu v primeru odpustitve podjetje pomaga s prezaposlitvijo, zagotovo cenil to pomoč in se bo v primeru novih potreb pripravljen vrniti v podjetje. Ne nazadnje podjetja veliko vlagajo v svoje zaposlene, zato je takšen kandidat, ki bi se lahko vrnil v podjetje, hitreje uveden v procese in delovne naloge kot popolnoma nov kandidat s trga dela. Zmotno je prepričanje, da se v podjetjih odpušča kader, ki je slab ali ne izpolnjuje pričakovanj. Velikokrat so razlogi drugje, na primer v reorganizaciji poslovanja in načina dela, pripojitvah ali prevzemih, trenutni optimizaciji zaradi kriznih razmer na trgu ipd.

Zakaj je del blagovne znamke delodajalca tudi odpuščanje, torej način, kako se podjetje poslovi od zaposlenih?

Zadovoljni zaposleni so izredno pomemben element uspešnosti in tudi ugleda podjetja na trgu, morda celo bolj pomemben kot zadovoljstvo strank. Če podjetje z zaposlenimi, ki jih odpušča, transparentno komunicira o razlogih in situaciji, zaradi katere je do tega prišlo, obenem pa jim ponudi programe prezaposlovanja, zaposleni podjetje cenijo in na trgu dela podjetje hvalijo oziroma v najslabšem primeru vsaj ne blatijo.

Kaj natančno zajema ta ukrep, kako deluje v praksi?

»Outplacement« programi so različnih vrst in so namenjeni različnim pozicijam in vsebinam. V osnovi programe prezaposlovanja ločimo glede na njihovo trajanje in vsebino. Programi so lahko eno-, tri-, šest- ali dvanajstmesečni in vsebujejo različne vsebine in časovno dinamiko dela. Program se začne s polstrukturiranim intervjujem, v katerem zaposlenega, ki je pogosto v tistem trenutku v šoku oziroma stiski, dobro spoznamo in seznanimo s programom in skupaj dorečemo vsebino in časovnico ter ga pomirimo in usmerimo pozornost v aktivno delo in iskanje novih priložnosti. Programi so lahko skupni, v obliki delavnic za manjše skupine zaposlenih, ali individualni, odvisno od tipa in nivoja pozicij. Ko sta časovnica in vsebina programa usklajeni z zaposlenim, se začnejo srečanja, na katerih se postopoma lotevamo vseh elementov prezaposlitve, pisanja primernega CV-ja, pregleda osebnostnih lastnosti in karakteristik kandidata in iskanja primernih pozicij in panog na trgu dela. Skupaj definiramo primerne karierne poti glede na stanje, kjer se kandidat nahaja, sledita priprava in trening razgovorov za zaposlitev in kup majhnih skrivnosti in napotkov, ki pripomorejo k temu, da je kandidat pri iskanju nove zaposlitve sproščen, motiviran in uspešen ter agilen. S kandidatom ohranjamo nenehen stik in mu nudimo oporo in nasvete tudi v primerih, ko v razgovorih za novo zaposlitev ni uspešen. Glede na to, da imamo izredno tesen stik z najboljšimi zaposlovalci, lahko mnogokrat takšnemu kandidatu tudi pomagamo priti v stik z njim. Del programa prezaposlitve je tudi možnost, da kandidat z nami ohranja stik tudi po tem, ko je prezaposlitev končana.

Ali je prezaposlovanje primerno za vse profile?

Prezaposlovanje je primerno za vse profile, se pa v programih in načinu dela lahko precej razlikuje. Če se na primer odpušča skupino proizvodnih delavcev, so programi skupinski in se osredotočajo na osnovne prvine iskanja nove zaposlitve, kot je pisanje in priprava CV-ja, kje in kako iskati razpisana delovna mesta, na kakšen način izpeljati razgovor za zaposlitev ipd. Včasih je del tega programa tudi pravna pomoč, kako se lotiti prijave na zavod za zaposlovanje, kaj odpuščenemu pripada, za kakšno obdobje in podobno.

Pri individualnem outplacement programu se več ukvarjamo s posameznikom, njegovimi razmišljanji in motivi z namenom primerne umestitve pri iskanju novih priložnosti. Precej več energije in časa se vloži v analizo osebnostnih lastnosti in kompetenc, pomoč pri analizi trga dela in možnih delodajalcev ter pripravo na razgovor za zaposlitev. Pri prezaposlitvi je izredno pomembno, da je kandidat aktiven, ne da pričakuje, da bomo mi delali korake namesto njega. Pri vodstvenem kadru je poudarek na razumevanju razmer na trgu in vztrajnosti, saj je vodstvenih pozicij na voljo manj.

Kakšne izkušnje imate s to prakso na Profilu?

Izkušnje so res dobre, še posebej kadar podjetje, ki odpušča, ravna iskreno skrbno in odgovorno, in pri prezaposlitvi sodeluje, kadar vodilne zanima, kako program poteka in kako gre njihovim zaposlenim pri iskanju nove zaposlitve. Mnogokrat se med kandidatom in svetovalcem, ki vodi program, spletejo pristne in včasih tudi dolgoročne poslovne vezi. V zadnjem obdobju je sicer odpuščanj manj, pa vendar se dogajajo. Skrb pa zbuja, da kljub trendom in nenehnemu govorjenju o »ESG« podjetja ne kažejo prave družbene odgovornosti, še vedno ne poznajo programov prezaposlovanja ali pa ne cenijo dodane vrednosti programov za podjetje.

Ste tudi član mednarodnega združenja Arbora Global Career Partners – kakšne so izkušnje s tem ukrepom v svetu?

V tujini se prezaposlovanju namenja več pozornosti in sredstev kot v Sloveniji. Ker smo del mednarodnega združenja, se nenehno srečujemo s trendi in vsebinami na področju prezaposlovanja, obenem pa spoznavamo, kako naši partnerji v tujini svoje poslovanje lahko temeljijo izključno na »outplacement« programih. Najnovejši trendi so povezani z načini izvedbe programov, na primer na daljavo ali hibridno, veliko tujih partnerjev razvija tudi nove tipe storitev, ki jih je trg delodajalcev precej dobro sprejel. Za primer lahko navedem partnerja v državi, ki je delodajalcem ponudil tako imenovane bronaste, srebrne in zlate pakete programov, ki jih zaposlovalci kot sestavni del privabljanja novih talentov ponudijo ob zaposlovanju kot dodatek k pogodbi o zaposlitvi. V primeru odpovedi lahko tako zaposleni že zaradi pogodbe o zaposlitvi avtomatsko uporabi paket in takoj začne z »outplacement« programom. Vsebinsko se veliko pogovarjamo tudi o orodjih, ki jih omogoča umetna inteligenca.

Katera podjetja v Sloveniji se poslužujejo prezaposlovanja?

V Sloveniji smo sodelovali s kar nekaj podjetji, predvsem z multinacionalkami, ki programe prezaposlovanja redno uporabljajo v vseh državah. V zadnjem letu smo odlično sodelovali na primer s farmacevtskim podjetjem Roche, ki je zaradi internega preoblikovanja in reorganizacije procesov moralo odpustiti nekaj svojih ključnih kadrov. Direktorica HR je prevzela vso odgovornost do odhajajočih zaposlenih in iniciativo tudi v fazi izvedbe programov ter bila po končanih programih nenehno v stiku tako z nami kot z odhajajočimi zaposlenimi.