Festival Glasbe sveta – Musiche dal Mondo je v dvanajstih letih postal prepoznavna točka na glasbenem zemljevidu, sploh v obmejnem območju severne Primorske. Umetniško ga snuje Jaša Bužinel, glasbeni novinar, kritik in kolumnist, v fokusu pa je paleta glasb različnih izvorov – od antičnih ljudskih tradicij do sodobnih mutacij starih in novih zvokov iz metropol. Za letošnjo izdajo so organizatorji pripravili pet koncertnih večerov, ki se zdaj že tradicionalno odvijajo na novogoriškem Gradu Kromberk, na italijanski strani pa v Vili Attems v Ločniku.

Sodobna arabska psihedelija

Na festivalu se posebej veselijo koncerta zasedbe Al-Qasar, ki bo 25. julija. Veljajo za predstavnike francoske sodobne globalne psihedelije in lani so pri ugledni založbi Glitterbeat Records izdali odmeven album Who Are We?; na njem sta sodelovala legendarna glasbenika Lee Ranaldo (Sonic Youth) in Jello Biafra (Dead Kennedys). Kot pravi Bužinel, veljajo Al-Qasar za ambasadorje tako imenovanega arabskega fuzza, vnetljive zmesi psihoaktivnih kitarskih muzik 20. stoletja, energičnih bližnjevzhodnih gruvov in severnoafriških ljudskih »trance« izrazov. Na odru se jim bo pridružila sudansko-ameriška vokalistka Alsarah, kreativna sila zasedbe Alsarah & The Nubatones. Koncert je sicer plod sodelovanja s festivalom Sexto Unplugged iz Pordenona in ljubljanskim Kinom Šiška.

Sicer pa na festival prihaja tudi legendarni ameriški jazz kitarist in skladatelj Marc Ribot, ki bo v Vili Attems nastopil 19. julija. V svoji karieri je izdal več kot 40 albumov, solistično ali v sodelovanju z drugimi glasbeniki, medtem pa raziskal široko paleto glasbenih slogov, od inovativnega free jazza in noise rocka do kubanske glasbe. Med drugim je sodeloval s Tomom Waitsom, Elvisom Costellom, Laurie Anderson in Johnom Zornom, tokrat pa se mu bo na odru pridružila tržaška umetnica Anna Garano, mojstrica na flamenko kitari.

Za začetek in konec

Festival se sicer začne v torek, 18. julija, v Vili Attems, z domačim šamanističnim triom Širom, ki se je uveljavil kot unikaten avtohtoni glasbeni fenomen »imaginarne folk« glasbe, in to tako doma kot v tujini, kjer so redni gostje prestižnih festivalov. Večer se bo nadaljeval s francoskim kvartetom Crimi, ki prihaja iz alpskega mesta Chambéry, zanima pa jih mediteranski in sicilijanski »soul«, za kar jih je navdušil frontman Julien Lesuisse s svojimi sicilijanskimi koreninami. V preplet svetlih in temnih tonov vključujejo tudi elemente popularnega alžirskega žanra rai ter prvine ethio-jazza, funka in soula.

Zaključna dneva bosta na Gradu Kromberk, kjer bo 27. julija najprej nastopil ikonični neapeljski saksofonist James Senese JNC, naslednji dan pa še svetovno priznan bolgarski klarinetist lvo Papasov s svojo zasedbo. Velja za enega vidnejših predstavnikov sodobne balkanske glasbene ustvarjalnosti, znan je tudi kot »kralj poročne glasbe«, na globalno sceno pa je stopil v začetku sedemdesetih let z legendarno zasedbo Trakya Band. Začel je glasbeno revolucijo, ki je prinesla rojstvo posebnega gibanja tako imenovanih poročnih bendov, kjer se prepletejo bolgarske in balkanske ljudske forme, funk, rock in jazz.