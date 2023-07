Že včeraj smo poročali o zahtevnem reševanju pohodnic, ki ju je nevihta sredi noči (!) ujela na območju Malih podov ob Turski gori, kamor sta se odpravili iz Logarske doline. Letalska policijska enota pa je v sredo opoldan na območju Komne reševala tudi očeta s starejšim otrokom, sta se v nevihti izgubila pri Govnjaškem kuku. Z uporabo vitla so ju v zahtevnih vremenskih razmerah nepoškodovana dvignili v helikopter in prepeljali v dolino. Sunki vetra so med reševanjem dosegli 80 kilometrov na uro, kar je še otežilo manevriranje helikopterja, medtem ko so na vrvi pod njim viseli ljudje.

»V obeh primerih gre za slovenske pohodnike. Ob povečanem številu reševanj v gorah pozivamo k veliki previdnosti. Pravilno načrtujte ture, informirajte se o poti, bodite ustrezno opremljeni, preverite vremensko napoved in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne. Če nimate znanja in izkušenj, uporabite licencirane planinske in gorske vodnike, ki bodo s strokovnim znanjem znali poskrbeti za vašo varnost,« je ob tem še enkrat opozoril Roland Brajič s Policijske uprave Kranj.

Danes ob osmih zjutraj je s planine Polje nad Krnskimi jezeri v občini Kobarid helikopter z dežurno ekipo GRS Brnik prepeljal v nadaljnjo oskrbo v jeseniško bolnišnico dehidrirana planinca, ki so ju našli gorski reševalci GRS Bovec v sredo v večernih urah. Planinca so sicer pogrešili zvečer v Planinskem domu pri Krnskih jezerih. Gorski reševalci so ju našli v bližini planine Polje. Pohodnica je bila tudi poškodovana.