Celjski okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič obdolženemu Anelu Bećireviću očita, da je kriv povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala s smrtjo motorista. Huda prometna nesreča se je zgodila sredi septembra 2018. Kot so takrat pojasnili na celjski policijski upravi, je nesrečo povzročil takrat 19-letni voznik, ki se je s svojim osebnim avtomobilom vključeval v promet z makadamske površine ob desnem smernem vozišču glavne ceste, v smeri proti Celju. »Pri tem ni upošteval pravila prednosti. Na glavno cesto je zapeljal v trenutku, ko je iz smeri Laškega pripeljal 28-letni motorist, ki se trčenju ni mogel izogniti, pri tem pa se je tako hudo poškodoval, da je na kraju poškodbam podlegel. Povzročitelj in njegova sopotnica v vozilu nista bila poškodovana,« je takrat poročala tiskovna predstavnica celjske PU Milena Trbulin.

Ključno bo izvedensko mnenje

Štiri leta in pol po tej tragični prometni nesreči, ki je do takrat na cestah celjske regije terjala drugo smrtno žrtev med motoristi, je na zatožno klop celjskega sodišča sedel povzročitelj Alen Bećirević, ki pa krivde za nesrečo, kot mu očita obtožnica, ni priznal. Sodnica Gordana Malović se je zato odločila, da sodišče izvede vse dokaze in pridobi tudi različna izvedenska mnenja. Tudi mnenje izvedenca cestnoprometne stroke. A ta bo na sodišče vabljen šele jeseni. Za zdaj je znano le, da obtoženi na dan, ko se je prometna nesreča zgodila, ni užival alkohola, niti ni imel v krvi kakršnih koli prepovedanih substanc. Kar mu gre vsekakor v prid. Dejansko pa bo ključno izvedensko mnenje strokovnjaka cestnoprometne stroke, ki bo najverjetneje postregel tudi z izračuni, s kolikšno hitrostjo je po glavni cesti v trenutku, ko se je nanjo vključeval tudi obdolženi Bečirević, pripeljal pokojni Knez, doma iz Velikih Grahovš. Nesreča se je zgodila malo po 21.30, ko je bila cesta zaradi dežja tudi mokra. Posredovali so gasilci gasilske enote Laško in poklicne gasilske enote iz Celja, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter pomagali laškim reševalcem nujne medicinske pomoči in policiji. Žal so bile poškodbe udeleženega motorista tako hude, da je preminil na kraju nesreče.