Srečanja OECD in skupine G20, ki je od 10. do 12. julija potekalo v Parizu, se je udeležila tudi delegacija Slovenije pod vodstvom Tine Humar s finančnega ministrstva. Na njem je 138 članic, vključno s Slovenijo, z izjavo potrdilo pomemben napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru o dvostebrni rešitvi za naslavljanje davčnih izzivov, ki izhajajo iz digitalizacije in globalizacije gospodarstva, so sporočili z ministrstva.

Izjava se nanaša na tri elemente dvostebrne rešitve, so pojasnili. Tako je pripravljeno operativno besedilo večstranske konvencije za prerazporeditev pravic obdavčitve dela dobička največjih in najbolj dobičkonosnih multinacionalnih podjetij v jurisdikcije, kjer ustvarjajo svoje prihodke. Podpis konvencije pričakujejo do konca tega leta, njeno uveljavitev pa z letom 2025.

Pri tem so se podpisnice zavezale, da do začetka veljavnosti večstranske konvencije ne bodo uvajale novih davkov na digitalne storitve ali relevantnih podobnih ukrepov.

Multinacionalke, zlasti tehnološka podjetja, lahko trenutno zlahka preusmerijo dobiček v države z nizkimi davčnimi stopnjami, čeprav tam izvajajo le majhen del svojih dejavnosti.

Oktobra 2021 je bil v pogovorih, ki so jih vodila OECD, dosežen dogovor o globalnem digitalnem davku, ki ga sestavljata prvi steber, to je dodelitev pravic za obdavčitev državam, kjer so bili ustvarjeni prihodki, ter drugi steber, to je uvedba globalnega minimalnega davka v višini najmanj 15 odstotkov. Toda pogovori o formuli te obdavčitve so napredovali le počasi.

Zdaj so torej iz OECD sporočili, da v sredo doseženi dogovor omogoča napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru glede reforme mednarodnega davčnega sistema.

Uvedba prvega stebra globalnega digitalnega davka je bila prvotno predvidena leta 2023, vendar je bila zaradi ponavljajočih se prošenj multinacionalnih podjetij prestavljena za eno leto in nato še enkrat za eno leto.

Po ocenah OECD naj bi uvedba minimalne davčne stopnje za multinacionalke ustvarila dodatnih 220 milijard dolarjev prihodkov.