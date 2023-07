Zakaj nisem politik

V petem razredu osnovne šole sem se prvič srečal s »politiko«. Na prigovarjanje sošolcev sem se odločil za kandidiranje za predsednika razreda. Druga skupina sošolcev je imela svojega kandidata in razredničarka se je odločila za izpeljavo volitev. Pred glasovanjem sva morala oba predstaviti program, tako da je bilo prav to za vse nas kratkohlačnike prvo srečanje z volitvami. Glasovanje se je izteklo meni v prid in tako sem postal ponosen predsednik razreda.