Primož Dolničar, edini Slovenec z oddajo na kanalu 24Kitchen, večina pa ga pozna po avtorskih televizijskih oddajah Z vrta na mizo, je za letošnje poletje pripravil tri kuharske delavnice za otroke. Ker je odraščal v družini, kjer se je kuhalo vsak dan, in to z domačimi, svežimi in sezonskimi sestavinami, smo chefa in njegove štiri kuharske pomočnike prestregli že med jutranjim obiskom koseške tržnice.

Kuhar ne sme biti lačen

Po kratkem sprehodu med stojnicami z zelenjavo smo jih ujeli v butični trgovinici Dalma, kjer jim je Jakov Orlić, Splitčan po rodu, pripravljal »sendviče z najboljšim pršutom«, kot je povedal Gaber in nas poučil, da v sendvič s sveže pečeno bageto ne gre mazati masla, ampak jo le pokapljaš z odličnim oljčnim oljem. Nasmeh ponosnega chefa je potrdil naše hitro sklepanje, da gre pravzaprav za Dolničarjevega 13-letnega sina, ki mu kulinarika ni tuja. »Kuhar ne sme biti lačen, ker potem ves čas hiti. In fantje morajo dobiti tudi dober zajtrk,« pa je pripomnil Orlić in fantom razložil, da jim je na roke narezal drniški pršut, ki je malo dimljen in dve leti staran. »In to je tudi poanta mojih tečajev. Da otrokom približam tržnico, da spoznajo pridelovalce in predelovalce. Prisluhnejo njihovim zgodbam. Poleg tržnice obiščemo tudi eno od kmetij v Savljah,« je povedal Dolničar in fante pospremil do stojnice, kjer svoje pridelke prodaja kmetija Dovč. Še prej pa so zavili v bogato založeno ribarnico in ponudbo izkoristili za spoznavanje rib. Seveda je bila želja, da bi tokrat eksperimentirali s škarpeno, a so na koncu naredili kompromis in kupili fileje brancina. »Med obiskom tržnice so se tečajniki naučili sestaviti pameten jedilnik iz svežih lokalnih sestavim,« je še dodal mentor mladih kuharjev.

Obloženi s polnimi vrečkami so se vrnili v kuharski studio za Bežigradom, ki ga bo Primož Dolničar najemal le še nekaj mesecev. »Kulinarični studio Izložba je prilagojen otroškim kulinaričnim aktivnostim, prav tako omogoča varno in navdihujoče učno okolje. Večino jedi so otroci pripravili sami. Naučili so se razvaljati testo za testenine, prav tako različne tehnike priprave mesa. Ker sem sam velik ljubitelj žara, smo z otroki pekli na žaru, naučili so se počasne peke in še nekaj drugih tehnik priprave mesa,« je povedal sogovornik in zagotovil, da kuharskega predznanja mladi, ki se mu pridružijo za lonci, ne potrebujejo.

Pečena jajca, palačinke in čokolino

»Ah, kje. Sam sem do obiska tečaja znal speči jajca in palačinke,« nam je povedal 13-letni Jakob, dve leti mlajši brat Filip, ki je spretno dolbel paradižnike in jih odlagal na pekač, pa je hudomušno priznal: »Meni je uspelo pripraviti le čokolino.« Zato pa sta se z malo več kuharskega predznanja znala pohvaliti prijatelja Peter in Gaber. »Doma skuham makarone, rižote, tudi meso znam pripraviti. Začel sem v šestem razredu, pri gospodinjstvu. Tudi starši so veseli, da kaj skuham, obvezno tudi pospravim za sabo,« je povedal Peter in se spomnil, da mu gredo odlično tudi sladice. »Sploh biskvit s sadjem in mufini,« ga je spomnil Gaber, ki tudi sam uživa v kuhanju. »Tati je tisti, ki hodi v trgovino. Odlično pripravim suši, tudi rižoto s kurkumo in različne omake za testenine,« je povedal Dolničarjev sin, na vprašanje, kdo najbolje kuha, pa je iskreno priznal: »Babi. Ona speče najboljši pomfri in pohančke.«

Med pogovorom je uigrana ekipa mladih kuharjev spretno sukala kuhinjsko orodje. Narezati je bilo treba kar nekaj korenja, olupiti krompir in razmisliti, katero začimbo uporabiti v hrani. »Poleg polnjenih paradižnikov bomo danes za glavno jed pripravili file brancina s krompirjem in blitvo, ki ga bomo v peki papirju spekli v pečici,« je razložil Peter, Gaber, ponosen na svojega očeta, pa je še dodal, da je sicer na delovnem pultu ves čas očetova knjiga Z vrta na mizo, a je v kuhinji vedno zaželena improvizacija. »Tako smo v rižoto namesto kurkume dali ingver. Dobro je bilo,« se je nasmehnil mladenič.

Čeprav se je prvi tečaj z današnjim dnem zaključil, pa je po besedah Primoža Dolničarja za naslednja dva – prvi bo že 31. julija, nato pa še zadnji z začetkom 21. avgusta – še nekaj prostih mest. Ob zaključku bo vsak udeleženec prejel tudi Dolničarjevo knjigo in na kosilo, ki ga bodo tečajniki skuhali sami, povabil starše. »Da jim dokažemo, da nam lahko zaupajo in nam vsaj med počitnicami prepustijo kuhanje. Kdo si ne bi želel, da ga po službi pričaka skuhano kosilo,« je komentiral Gaber, prav vsi pa so zatrdili, da so se med tečajem naučili tudi kuhinjo ohraniti čisto.