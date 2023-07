V skupnem seštevku tako v vodstvu ostaja Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Slovencem Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretje mesto zaseda Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute.

Danes se najboljši niso vključili v boj za etapno zmago. To je bila naloga 15 kolesarjev v ubežni skupini. Na razgibanem terenu z več kot 3100 višinskimi metri pa je imel največ moči 34-letni Izagirre. Ciljno črto je prečkal 58 sekund pred Francozom Mathieujem Burgaudeaujem (TotalEnergies) in Američanom Matteom Jorgensonom (Movistar).

Za izkušenega Baska je bila to 18. zmaga v karieri, sedma zunaj Španije ter druga na dirki po Franciji, potem ko je pred sedmimi leti dobil 20. etapo. Za Cofidis je to že drugo slavje na letošnjem Touru, pred tem pa je francoska ekipa na domači pentlji etapno zmago zasledovala kar 15 let.

Štiriintridesetletni Bask je napadel slabe tri kilometre pred vrhom zadnjega kategoriziranega klanca oziroma 31 km pred ciljem, nato pa na spustu še pridobil in zadržal prednost v zadnjih 13 ravninskih kilometrih.

V kaotični etapi je ubežna skupina zares ušla šele po polovici trase oz. slabih 85 km. Glede na razkropljenost kolesarjev po razgibanih cestah pa sta morala veliko napadov pokriti tudi Vingegaard in Pogačar z redkimi moštvenimi kolegi. Ves čas sta pazila predvsem drug na drugega, a bila vselej v samem ospredju.

Po polovici etape se je stanje umirilo, prednost na koncu 15 kolesarjev v ospredju pa je pred zahtevnejšim zadnjim delom trase hitro narasla na slabih pet minut. Preostanek glavnine z dvanajstouvrščenim Pogačarjem je ciljno črto prečkal 4:14 minute za zmagovalcem.

Drugi slovenski kolesar na Touru, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je večkrat poskušal na začetku etape, nato pa zaostal in se ni več vključil v boj za pobeg. Tretji Slovenec, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa je od samega začetka pazil na svojega sprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna.

V petek bo na sporedu prva od treh zaporednih gorskih etap do konca tedna. Kolesarje sicer čaka zgolj 137,8 km, a jih bo trasa peljala od Chatillon-sur-Chalaronna do vrha ikonskega vzpona Grand Colombier (17,4 km/7,1 %).