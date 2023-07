Po uspehu prve izvedbe rokodelskih taborov v lanskem letu je Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije na pobudo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med poletnimi počitnicami pripravil Slovenski rokodelski tabor 2023, ki v juliju poteka v devetih slovenskih krajih.

Lončarsko vreteno in nakit

Na taboru v Šmartnem pri Litiji bo 10 mladih, starih od 12 do 17 let, tri dni spoznavalo delo na lončarskem vretenu in druge načine obdelave gline, končne izdelke pa bodo skupaj tudi okrasili. Z mentorico rokodelko bodo prav tako oblikovali nakit iz naravnih in umetnih materialov. V prostem času bodo imeli čas za prijateljsko druženje in ogled tamkajšnjih kulturno-zgodovinskih znamenitosti.

Tabori se bodo v devetih slovenskih krajih vrstili skozi ves julij. Od 3. do 5. julija so mladi ustvarjali na taborih v Rokodelskem centru Ribnica in Rokodelskem centu Veržej. Sledili so tabori v Rogatcu in Moravčah. Po taboru v Šmartnem pri Litiji bodo mlade rokodelce gostili še v Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Čipkarski šoli Idrija in Slovenj Gradcu.

Tabori so brezplačni

Taborske dejavnosti so namenjene učencem in mladostnikom, starim od 12 do 17 let, ki bi radi aktivno in ustvarjalno preživeli del počitnic ter hkrati razmišljajo o svojem prihodnjem poklicu. Na taborih mladi ustvarjajo iz različnih materialov, denimo iz lesa, stekla in gline.

Učijo se tudi klekljanja in sitotiska. V luči novega zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva vsebine tudi letos v celoti financira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter tako omogoča, da so tabori za udeležence brezplačni.