Skupina angažiranih občanov in Civilna iniciativa (CI) Piran Pirano sta se ob sodelovanju Občine Piran in Okolja Piran združili pri pripravi alternativne projektne naloge, ki so jo imenovali Prenova zelenih površin v Fiesi. »Sledili smo predlogu naših krajanov, ki je bil podan na prvem letošnjem srečanju krajanov Krajevne skupnosti Piran, da se Fiesa razglasi za krajinski park,« pravijo v CI, kjer menijo, da bi s tako zasnovanim projektom zavarovali zelene habitate Fiese, valorizirali zelene javne površine in jih v večjem obsegu namenili predvsem obiskovalcem, željnim oddiha, rekreacije in druženja v naravi.

Območje med naravnima vrednotama

Gre za območje travnika, ki meji na kopalno območje oziroma plažo in se razprostira med velikim jezerom in potjo od pomola – Hotela Fiesa, skoraj do vhoda v avtokamp. Zaključi se z improviziranim igriščem za odbojko na mivki in picerijo. V CI pravijo, da gre za ekološko pomembno območje, zato ga je po njihovem mnenju treba obravnavati kot sestavni del obmorskega pasu in Doline Fiese. Je tudi obmorsko travnato območje, ki leži med dvema klifnima stenama, zavarovanima v okviru Nature 2000, ter tik ob dveh naravnih vrednotah, Velikem in Malem jezeru.

Med drugim v CI predlagajo, da se s travnika odstrani brunarica oziroma gostinski lokal ter nato zatravi s peskom zasute erodirane površine, uredi otroško inkluzivno igrišče in postavi sklop vadbenih orodij za odrasle, ob poti namesti pitnik, med pomolom in avtokampom ter pri morju in na travniku pa zasadi primerna drevesa. Uredi naj se tudi dostop do morja za gibalno ovirane kopalce.

Pripravili alternativno projektno nalogo

V zvezi z ureditvijo so se pristojni s civilno družbo srečali na treh sestankih, nazadnje v sredini junija, ko je občina predstavila osnutek svoje projektne naloge. Prisotne na sestanku so pozvali, naj podajo svoje predloge izboljšav, a kot pravijo v Okolju Piran, CI tega v desetih dneh ni storila. Na ponovni poziv so se v civilni iniciativi odzvali z zgoraj opisano alternativno projektno nalogo, kar so v Okolju Piran ocenili za nerazumljivo, »saj so bili vseskozi aktivno vključeni v revitalizacijo Fiese, njihovi interesi, potrebe in zamisli pa pri snovanju projekta upoštevani v največji možni meri«.

Na naše vprašanje, ali bodo predloge civilne iniciative upoštevali in kakšen postopek sledi, so v Okolju Piran odgovorili, da si bodo še naprej prizadevali za trajnostno in vključujoče urejanje območja, »saj je sinergija edino zagotovilo, da bo projekt v fazi implementacije dobro sprejet in da bomo dobili funkcionalno urejene površine, ki bodo prilagojene podnebnim spremembam ter hkrati primerne, prijetne in prijazne za vse obiskovalce«.

