Nepreslišano: Dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist

Pridelava zelenjave za trgovine, kjer večina prebivalcev kupuje, je zelo zahtevna, tako s tehnološkega kot organizacijskega vidika. V Sloveniji teh kompleksnih dejstev nismo bili sposobni v celoti obvladati. Preveč je nelogičnih sistemskih omejitvenih dejavnikov na različnih področjih; denimo pri umeščanju sodobne pridelave zelenjave v okolje in prostor; uporaba geotermalne energije, pri čemer ima Slovenija izredno bogate naravne danosti za pridelavo hrane. To in še marsikaj odvrača, no, pravzaprav preprečuje konkurenčno proizvodnjo zelenjave v Sloveniji. Zato smo kupci, ki kupujemo zelenjavo v trgovinah – takih pa je velika večina –, primorani kupovati masovno pridelano zelenjavo iz tujine, kjer so trajnostni standardi spuščeni na minimum. Žal se tega premalo zavedamo. ...