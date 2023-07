Spomnil bom na svoje PB (Če ne zlepa, pa zgrda, Dnevnik, 30. junija). Del odstavka: »Vse kaže na to, da smo ljudje povečini še vedno nerazumna bitja. Najprej smo pripravljeni dolga leta prenašati nesvobodo, zatiranje, utesnjevanje, skoraj nasilje, potem pa bi kar hoteli, da se reši vse čez noč. To je možno le avtokratsko. Če pa voditelj poskuša preveč demokratično, je proglašen za nesposobnega. Ljudje postanejo nepotrpežljivi (zlasti ko se poskuša popraviti na kolikor toliko demokratičen način več desetletno zanemarjeno pot). Ljudje smo bolj kot ovce, ki naredijo nekaj razumnega šele pod grožnjo biča. Kar je temeljno sporočilo svetopisemske prigode o ovcah in pastirju: ovce bodo šle v ogrado (ali pa stran od prepada) šele, če jih bo tja segnal pastir z bičem in s pomočjo psov čuvajev. Zato, ker pastir ve, da morajo ovce v ogrado, da bi bile zaščitene pred zvermi, pastir vidi, da se nek travnik prevesi v prepad, v katerega bi lahko padle ovce.«

Po spominu pa še en stavek iz Feral Tribune (Split, še iz Tuđmanovih časov): »Spodnje perilo, nogavice in vlado je treba redno menjavati.«

In sprašujem: ali to želite? Ker po Golobovi vladi, ki je razumno »zlepa«, bo nujno prišlo nekaj »zgrda«. Zato je na mestu priporočilo, ki mi ga je dal oče: »Stegni se, kolikor je kovter dolg!« Izražate nestrpnost, ker Golobova vlada ni naredila kaj veliko od obljubljenega. Ali spregledujete, koliko polen pod noge ji je nametala opozicija? Preberite ponovno 3., 4. in 5. stavek iz mojega PB! Ali ne delajo v pravi smeri? Korak nazaj, da bo potem lahko dva koraka naprej? Pa še priučujejo se. Napake so ne samo možne, tudi odpustljive so. Zato se apelira, da malo potrpite, ne bodite kot kateri koli od socialnih partnerjev, ki takoj skoči v zrak, če ni po njegovo. Vsi skupaj so bolj kot otroci: na opozorilo mame, naj se ne najejo napolitank, ker bo čez pol ure kosilo, zavpijejo: »Jaz sem lačen zdaj, ne čez pol ure!«

Storite torej, kar hočete! Že vnaprej pa lahko napovem, da boste prišli iz dežja pod kap. Bi bilo pa možno stvari peljati malo drugače, če ste pripravljeni prebrati do konca in ne takoj vzrojiti, da imamo vendar demokracijo, svobodne volitve, svobodo govora … Vladanje je pač zelo zahtevno opravilo, ampak vi ste prepričani, da imate demokratično pravico izvoliti svojega pastirja. Če karikiram: podobno, kakor bi potniki ukazovali pilotu, kako naj pilotira (ker imamo demokracijo).

Neselekcionirana populacija (kar so volivci) pač nima kaj veliko pojma, kdo je sposoben voditi državo. Zato bi morali izbiro prepustiti, podobno kot za vsako zelo strokovno zahtevno delovno mesto, neki strogo nestrankarski izpitni komisiji, ki bi na podlagi zares relevantnih kriterijev testirala in izbrala primerne osebe za vodenje države. Nato se najprimernejšega postavi na to mesto in se mu podeli tudi vsa pooblastila (ima totalitaristično oblast). Po recimo 60 dneh (ali pa po nenapisanih 100 dneh) pa se obvezno zgodijo volitve. Ljudje bodo na svoji koži spoznali in se poučili, ali je ta oseba primerna za vodenje. Če ni, bo odletel kot neizvoljen kandidat in imenuje se naslednjega iz izbora omenjene izpitne komisije. In zanj spet čez 60–100 dni preverba na volitvah. Če pa je potrjen, je lahko šef recimo za dve leti, ko se na volitvah ponovno preveri. In tako naprej … podrobnosti je treba še dodelati. To idejo sem imenoval povolitve.

Ključno je iskati rešitev out of the box. Ne pa v obstoječem okviru, kjer politične stranke, ki so v bistvu enake kot prej komunistična stranka, totalitaristično odločajo o vsem v državi. Demokracija je za vas množica političnih strank, ljudem pa je dovoljeno (ne)anonimno svinjati o vsem, kar jim pade na pamet. Rezultat pa je sedem partij v parlamentu (namesto ene v bivšem sistemu).

Uroš Blatnik, Ljubljana