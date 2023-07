Nad nas je priletel sam gospodar pekla. Kot so razkrili na spletnem mestu regionalobala.si, nas je v sredo prizadel vročinski val, imenovan Lucifer, ki ga je povzročil meteorološki pojav, anticiklon, ki se premika iz Afrike in potiska topel zrak nad Apeninski polotok. Še dobro, da nas je zgolj oplazil, saj kot so opozorili, je glavnino udarnega vala Lucifer pljusknil na območje Italije, Španije in Hrvaške, kjer so temperature čez 40 stopinj Celzija postale del vsakdana. Ob takšnih peklenskih dneh se je prijetno ohladiti v morju, še bolj pa v kakšni reki ali potoku, o čemer bi nedvomno vedel več povedati največji specialist za struge veletokov, rek in potokov z vsega sveta Martin Strel, ki se je po dolgem času javil za Nedeljski dnevnik. Kot smo lahko prebrali v njegovi osebni izpovedi, zadnjih 16 let večino časa preživi v ZDA, pa čeprav, kot je povedal, ima šest domov. Enega v Sloveniji in ZDA, doma pa je še v Dubaju, Londonu, Kanadi in Švici. Prvo večjo nepremičnino v tujini mu je poklonila romunska vlada, milijon dolarjev vredno hišo si je prislužil, ko je leta 2000 preplaval Donavo, v ZDA pa trenutno živi v luksuzni hiši v menda nadvse prestižnem mestecu Scottsdale v Arizoni. »Niti nisem vedel, da sem kupil hišo v mestu, ki je tretirano kot najelitnejše mesto na svetu. Tja me je leta 2007 pripeljala Olivia Newton John, s katero sva bila takrat par. V Scottsdalu je med 240.000 prebivalci 40.000 milijonarjev in sedem milijarderjev,« se je pred bralnim krožkom Nedeljca pohvalil Strel in še navrgel, da dvakrat na dan plava v lastnem bazenu, igra biljard, predava, turiste vodi v Grand Canyon in Sedono, organizira piknike na jezerih, povrh vsega pa še promocijsko plava.

Še en dolarski milijonar se je te dni znašel v objemu domačega medijskega cirkusa. Luka Dončić, največji košarkarski sin domovine. V časniku Svet 24 so poročali, da zadnje čase sicer na družbenih omrežjih ni bil tako prisoten kot običajno, zato pa je minule dni presenetil z objavo, ki ni bila povsem vsakdanja. »S sliko, ki jo je objavil, je naznanil, da se je zaročil s svojo izbranko Anamarijo Goltes. Na fotografiji je zabeležen čarobni trenutek, ko je Luka v s cvetlicami urejenem ambientu pokleknil in svojemu dolgoletnemu dekletu pokazal prstan. Lokacija zaroke je najverjetneje, tako je sklepati s slike, Bled. Da se je pomemben dogodek zgodilo prav danes, ni naključje, saj 7. julija par praznuje obletnico, letos že dvanajsto po vrsti,« so podrobno opisali pomembnost 7. junija tako za bodoča zakonca Dončić kot tudi za vso Slovenijo.

Je Pahor oblekel napačen kolesarski dres?

Sta pa tako plavanje kot košarka trenutno športa, ki jima ni vredno posvečati pretirane pozornosti, saj že drugi teden vesoljna Slovenija skupaj s Tadejem Pogačarjem potiska pedale in trpi na ravninah in klancih znamenitega Tour de France. Ni pa Pogi edini, ki se je podal po poteh cestnega mučeništva. Tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor se je te dni odpravil nabirat kilometre na dirkalnem biciklu oblečen v čisto pravega kolesarja, in v ponedeljek, ko so kolesarski asi počivali, svoji medmrežni skupnosti sporočil, da »so na Touru dali profijem danes prosto, za nas amaterje pa nobenega usmiljenja«, ter se nastavil samosprožilcu oblečen v dres Primoža Rogliča. Kot so zapisali na spletnem portalu edinega slovenskega športnega dnevnika Ekipe, je njegova objava v javnosti dvignila veliko prahu in povzročila učinek, ki si ga Pahor nedvomno ni želel, saj so ga nekateri okarali, da bi trenutno moral nositi Pogačarjev dres UAE Emirates, spet drugi pa so izkoristili priložnost za provokacije, češ da je Jumbo-Visma pač boljša od kolesarskih Emiratov.

O tem, da so tudi drugi športni zanesenjaki te dni z dušo, nekateri pa celo s telesom na dirki po Franciji, so se razpisali še v reviji Lady in zainteresirani javnosti postregli nekaj misli slovenskih eminenc iz sveta rekreativnega kolesarstva o tem, kako navijajo in ali verjamejo v slovensko zmago na tej kolesarski dirki vseh dirk. Eden iz množice zagrizenih kolesarjev je, kot se je pohvalil, Dragan Bulič, ki je oznanil, da ni nobena skrivnost, da se poleg tega, da je uporabnik javnega transporta, že vse življenje vozi s kolesom, saj nima vozniškega izpita, in da je hkrati velik ljubitelj športa in priložnostno še strasten navijač. »Navijam in od daleč spremljam vse slovenske športnice in športnike, boj od blizu pa samo nogomet in tenis. Če bi trdil, da vsako popoldne visim pred TV-ekranom in stiskam pesti za našega junaka, bi se pa zlagal,« je povedal Bulič in pristavil, da srčno privošči, da Pogačar še tretjič osvoji dirko po Franciji. So pa zato popoldnevi za spremljanje Toura rezervirani na dnevnem koledarju pevca Marka Vozlja, ki je dejal, da je bil tudi lani, ko je bil drugi, Tadej zanj absolutni zmagovalec in da si želi, da mu letos le uspe, saj je vrhunski športnik, vesel mladenič, predvsem pa ima srce na pravem mestu. »Tadej je pravi fant od fare. Njegove močne točke so prav gotovo družina, njegovo dekle, dobra vzgoja in odlična regeneracija po napornih etapah,« je o navdušenju nad našim kolesarskim herojem čustveno pripovedoval Vozelj.

Predsednica s sovjimi mladiči

Še en ganljiv zapis je po poročanju Slovenskih novic pretresel svet in splet. Kot so sporočili, je Miša Molk po upokojitvi na medmrežju objavila čustven zapis, v katerem je razkrila, kako je potekalo njeno pospravljanje pisarne. »Že ko sem na polno odprla predale, po navadi sem jih le na tri četrt, sem našla dve radirki, spenjač, veliko flomastrov, selotejp, luknjač, sponke, ravnilo, diktafon, tudi loščilo za čevlje, pa knofeljce, blazinice proti potenju, škarje in nixon fotoaparat. Na mizi pisma v kuverti, slika, na listkih prijazne zahvale, pa mejli, sporočilca. Pa paketek dobrot, penina, odlični marmaledi, celo izvrstna kremna omaka iz bučk in v zavojčku še testenine,« je o svoji pisarniški krami zapisala Molkova.

Tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je imele te dni polne roke dela in tudi ona je tako kot običajno ljudstvo nagovorila v sliki in besedi prek spletnega kanala. Njen medmrežni odtis so ujeli na portalu metropolitan.si in ga še vročega posredovali naprej. »Nataša Pirc Musar uživala v družbi puhastih sovjih mladičev: 'Za znoreti luštno'« pa je naslov sestavka, ki je polepšal dan marsikateremu državljanu in državljanki tako doma kot v zamejstvu ali kod drugod po svetu, saj se je na Ljubljanskem barju udeležila obročkanja sovjih mladičev in doživetje označila za čudovito izkušnjo. Mati naroda je še razkrila, da je imela sovo v roki prvič v življenju, in še poučila zainteresirane, da na Ljubljanskem barju živi le 30 sovjih parov. Zanimivo se ji je zdelo tudi dejstvo, da lahko sova glavo obrne za 270 stopinj. »Te konkretne lepotice bodo čez 15 dni zapustile gnezdo, ko jih bosta starša začela učiti loviti kobilice, potem bodo pa hitro šle po svoje,« je še dodala.