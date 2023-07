Jasno z Andrejem Velkavrhom: Nobene romantike več

Kaj pomeni biti meteorolog? Predvsem to postaneš, če te res zanima vreme, ampak to je pravzaprav premalo. Kajti vreme je lepo in zanimivo opazovati, prizori so lahko lepi, grozljivi, zanimivi, a za njimi stojijo zelo zapleteno dogajanje in procesi, ki marsikoga odvrnejo do tega, da bi morda ugriznil v ta poklic. Pravzaprav jih odvrnejo že pri odločanju glede izbire študijske smeri.