Premier Robert Golob je po seznanitvi DZ z odstopom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zatrdil, da zdravstvena reforma ostaja ključna prioriteta vlade. Vodenje resorja začasno prevzema sam, še danes bo vladi predlagal novo ekipo državnih sekretarjev, in sicer Valentino Prevolnik Rupel, Marjana Pintarja in dosedanjo sekretarko Azro Herceg.

Vlada izjemni pokojnini za kulturo namenila Bjanki Adžić Ursulov in Borisu Novaku

Vlada je danes izdala odločbi za starostni pokojnini za posebne zasluge na področju kulture. Od 1. oktobra bosta izjemni pokojnini prejemala kostumografka Bjanka Adžić Ursulov ter pesnik, dramatik, prevajalec, publicist, literarni znanstvenik in univerzitetni predavatelj Boris Novak, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Vlada se je seznanila s poročilom o uresničevanju projekta povezljivosti informacijskih sistemov EU

Vlada se je na današnji seji seznanila s petim poročilom delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti oziroma interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov, policijskega in pravosodnega sodelovanja, mednarodne zaščite in migracij.

Ministrstvo za zdravje bo upoštevalo priporočila KPK glede tveganj za korupcijo v zdravstvu

Ministrstvo za zdravje ter urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu sta se seznanila z analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva in v njej podanimi priporočili ministrstvu in uradu, ki jih je pripravila KPK. Priporočila bodo upoštevali pri pripravi prihodnjih ukrepov na tem področju, so zagotovili za STA.

Vlada znižala potrebno zadolžitev državnega proračuna

Potem ko je DZ na majski seji sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna, je vlada danes potrdila spremembe njegovega financiranja. Z njimi se obseg financiranja državnega proračuna znižuje z nekaj manj kot pet milijard evrov na blizu 4,2 milijarde evrov. Nižji bo tudi dolg.

Spremembe programa določajo nižji obseg potrebnega financiranja proračuna v letošnjem letu, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva. Končni znesek financiranja po novem znaša 4,17 milijarde evrov, medtem ko je v bil v konec lanskega leta sprejetem programu financiranja določen v višini 4,97 milijarde evrov.

Znižali so tudi oceno dolga državnega proračuna. Ta bo po trenutni oceni ministrstva za finance konec letošnjega decembra znašal 40,9 milijarde evrov. To je 63,3 odstotka bruto domačega proizvoda in torej za skoraj eno odstotno točko manj, kot je bilo ocenjeno v prvotnem programu financiranja.

Rebalans je bil potreben, ker so se z reorganizacijo vlade v začetku tega leta več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še tri nova. DZ ga je sprejel 25. maja.

Ob tem so se za letos načrtovani odhodki proračuna zmanjšali za 609 milijonov evrov na nekaj manj kot 16,1 milijarde evrov, prihodkov pa se po novem do konca leta pričakuje 13,1 milijarde evrov. Državna blagajna naj bi tako leto končala z 2,9 milijarde evrov primanjkljaja.

Doslej se je v prvih šestih mesecih v proračun nateklo okoli 6,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,3 odstotka manj kot v enakem času lani. Odhodki so bili s približno 6,7 milijarde evrov medletno višji za 3,1 odstotka. Šestmesečni proračunski primanjkljaj je dosegel 413 milijonov evrov.

Odbor DZ pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o socialnem varstvu

Odbor DZ je za obravnavo na seji DZ po nujnem postopku pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o socialnem varstvu. Med drugim predvideva kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva. Z več kot desetimi koalicijskimi dopolnili, ki so jih sprejeli, so se denimo odzvali na opombe zakonodajno-pravne službe DZ, dopolnil SDS niso sprejeli.