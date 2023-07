Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je Bešiču Loredanu danes zahvalila za opravljeno delo in mu zaželela vse najboljše pri nadaljnjem delu.

Spomnila je, da je Državna volilna komisija (DVK) ob imenovanju poslanca Mateja Arčona na funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu ugotovila, da ima pravico do njegovega nadomeščanja Bešič Loredan, ki pa funkcije poslanca ni mogel prevzeti, dokler je opravljal funkcijo ministra, zato je pravica opravljanja funkcije poslanca prešla na Aleksandra Prosena Kralja. DVK je zato zaprosila, da DZ čim prej obvesti, kateri kandidat ima pravico opravljati funkcijo poslanca namesto Arčona.

Zdaj že nekdanji minister za zdravje se današnje seje DZ ni udeležil. Je pa v pisni izjavi, ki so jo pred začetkom seje posredovali z ministrstva za zdravje, zapisal, da si Slovenija po 30 letih zasluži prenovo vseh nivojev zdravstvene mreže, ki bo temeljila na najboljših praksah iz tujine, čemur mora biti zavezan kdorkoli bo prevzel vodenje te pomembne naloge je še poudaril.

Ob tem se zahvalil vsem sodelavcem na ministrstvu, novim obrazom ministrstva pa zaželel uspešno delo. Zahvalil se je tudi državljanom, ki so izkazovali podporo, zavedajoč se nujnosti strukturnih sprememb slovenskega zdravstva.

Bešič Loredan, ki je bil 15. slovenski minister za zdravje, je sicer odstopno izjavo, ki mu jo je zaradi različnih pogledov na delovanje javnega zdravstva v podpis ponudil kar sam premier Golob, podpisal v petek. Odstop ministra, na katerega je Svoboda stavila že pred lanskimi državnozborskimi volitvami, pa je ob tem Golob ocenil za »logičen in pričakovan«, pa čeprav so še nedavno v Svobodi govorili, da minister še uživa podporo stranke.

Glede razhajanja v stališčih pa je Golob pojasnil, da je bila v letu dni sprejeta vrsta ukrepov, ki so pomembno izboljšali sistem. »Žal na neki točki, to je pokazal interventni zakon, pa je prišlo do razhajanj. Kot sem povedal, interventni zakon ni bil ne popoln neuspeh, še manj popoln uspeh. In ravno pri oceni, ali je bilo to, da se je toliko sredstev prelilo k zasebnikom preko interventnega zakona, sva se z ministrom pomembno razšla,« je pojasnil premier.

Bešič Loredan pa je odločitev pospremil z zapisom, da je s sprejemom ministrske funkcije želel izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati državljanom. A če tega na svoji poziciji ne more storiti, funkcije ni več pripravljen opravljati. Po njegovi oceni so z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Gre za drugi odstop v ministrski ekipi Roberta Goloba. Pred Bešičem Loredanom se je z ministrske funkcije decembra lani poslovila tedanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.