Macron prejel pošiljko z odrezano konico prsta

Francoski preiskovalci so danes sporočili, da so odprli preiskavo, potem ko so v eni od pisemskih pošiljk, namenjeni predsedniku Emmanuelu Macronu, našli odrezano konico prsta. Ta naj bi pripadala pošiljatelju, sicer posamezniku z duševnimi motnjami, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal neimenovan vir, ki je blizu preiskavi.