»Vesela sem, da naši državi obeležujeta 30 let sodelovanja na diplomatski ravni in da nimamo nobenih odprtih vprašanj, ki bi bremenili naše odnose,« je na skupni novinarski konferenci dejala Nataša Pirc Musar. Proces Albanije na poti v EU je ocenila kot pozitiven in ponovila, da je Slovenija velika podpornica vseh držav Zahodnega Balkana pri procesu pridruževanja EU. Pri tem je še pojasnila, da približevanje EU ni enostavno, saj je potrebno med drugim v nacionalni pravni red sprejeti več kot 80.000 strani evropske zakonodaje.

»Ko je Slovenija leta 2004 vstopila v EU, se na tisti dan za Slovenijo ni spremenilo nič kaj dosti. Pomembna je pot pred samim vstopom, tako da si na dan, ko vstopiš v unijo v polni pripravljenosti in sprememb sploh ne čutiš,« je poudarila.

Albanski predsenik se je zahvalil Sloveniji

Tudi albanski predsednik Bajram Begaj je dejal, da je njegova država dosegla napredek na poti v EU, a dodal, da jo čaka še nekaj dela. Predsednici se je zahvalil za »izjemno pomembno vlogo, ki jo je Slovenija odigrala za stabilnost in nadaljnji razvoj regije Zahodnega Balkana«. »Slovenija je za nas pomemben regionalni in evropski partner. Še posebej bi se ji rad zahvalil za njeno neomajno pomoč tako pri procesu integracije Albanije v EU kot pri procesu integracije vseh držav Zahodnega Balkana,« je dejal in hkrati izpostavil potrebo po poglobitvi sodelovanje med Slovenijo in Albanijo, tako na dvostranski kot na regionalni ravni.

Oba sta spomnila, da Slovenija in Albanija v okviru prizadevanj za pospešitev približevanja držav Zahodnega Balkana evroatlantskim povezavam sodelujeta v okviru regionalne pobude Brdo-Brioni. Pri tem sta se strinjala, da bi se na letošnjem srečanju, ki bo potekalo septembra v Severni Makedoniji, države morale osredotočiti predvsem na teme, ki »nas združujejo in ne na tiste, ki nas delijo«. Skupaj sta tudi pojasnila, da bodo osrednje teme letošnjega procesa podnebne spremembe, problematika mladih, migracije, energetika in naravne nesreče.

Vsi predsedniki že potrdili udeležbo na procesu Brdo-Brioni

Begaj je ob tem poudaril, da sta tako proces Brdo-Brioni kot Blejski strateški forum pomembni regionalni pobudi, ki državam Zahodnega Balkana med drugim pomagata na poti v EU. Pirc Musar pa se je zavezala, da si kot predsednica želi nadaljevati proces Brdo-Brioni in dodala, da so vsi predsedniki že potrdili svojo udeležbo na procesu.

Albanski predsednik se bo danes med uradnim obiskom Slovenije sestal tudi z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. V petek pa bosta nato Pirc Musar in Begaj skupaj obiskala muzej Lectar in Čebelarski muzej v Radovljici ter si ogledala Blejski otok.