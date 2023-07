Google je program Bard predstavil februarja letos. Pri tem je zamaknil izdajo programa v EU, saj namerava unija vpeljati zakonodajo, s katero želi nasloviti skrbi glede tveganj, povezanih z umetno inteligenco.

Bard je zdaj na voljo v večini sveta in v več kot 40 novih jezikih, vključno z arabščino, poenostavljeno kitajščino, nemščino, hindujščino, španščino in drugimi, so danes sporočili iz Googla. Pred tem je bil Bard na voljo v angleščini, japonščini in korejščini. »Kot del našega drznega in odgovornega pristopa k umetni inteligenci smo pri tej širitvi proaktivno sodelovali s strokovnjaki, oblikovalci politik in regulatorji zasebnosti,« so pojasnili.

Med novimi funkcijami programa so med drugim predstavili možnost, da Bard odgovor prebere na glas. Po novem lahko poda odgovor v petih različnih slogih: preprostem, dolgem, kratkem, profesionalnem ali neformalnem. Ena izmed novih funkcija uporabnikom omogoča nalaganje fotografij, ki jih lahko Bard analizira za informacije.

Bard je Googlov odgovor na ChatGPT, ki ga je ustvarilo podjetje OpenAI, več milijard dolarjev pa je vanj vložil Googlov tekmec Microsoft.