Na ministrstvu so pojasnili, da osebna zaščita pripadnikov Slovenske vojske (SV) pomembno prispeva k višjim varnostnim standardom v SV. Nove čelade so tipa Šestan-Busch BK-ACH-MC, predvidoma pa bodo v celoti dobavljene do konca leta 2025.

Na spletni strani dobavitelja je navedeno, da gre za sodobno balistično čelado za vojaške namene, glede katere bi lahko potegnili vzporednico s to, ki jo uporablja vojska ZDA. Izdelana je ali iz visokokakovostnih aramidnih vlaken ali iz polietilena z ultravisoko molekulsko maso, po zagotovilih proizvajalca pa zagotavlja nivo zaščite IIIA po standardu NIJ 0106.01, pred vsemi vrstami fragmentov, šrapnelov in nabojev.

V odločitvi o oddaji javnega naročila je zapisano še, da je poleg izbranega proizvajalca ponudbo v višini 1.544.400,00 evra brez DDV oddala še slovenska družba Group 22, vendar je naročnik med preizkusom ugotovil, da ne izpolnjuje tehničnih zahtev, saj se podložne blazinice čelade napojijo z vodo in pri nizkih temperaturah otrdijo. V takšnem stanju pa čelada ne preprečuje več travmatske poškodbe možganov, so zapisali v odločitvi.

Na ministrstvu so pojasnili, da so obstoječe vojaške čelade tipa ACH MICH H10 uporabljali od leta 2012, ob tem pa med njihovo življenjsko dobo niso zaznali pomanjkljivosti. »Stare čelade bodo pregledali, kontrolni vzorec balistično preizkusili. V kolikor bodo testi zadovoljivi, jih bodo predali v strateško rezervo,« so dodali.