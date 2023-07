Ostaja 40 let pokojninske dobe, kakšne bodo pa pokojnine?

Ministrstvo za delo v okviru pokojninske reforme ni predvidelo podaljšanja pokojninske dobe; 40 let bo dovolj. Zadržano je tudi do dviga upokojitvene starosti. So pa na mizi ukrepi za zvišanje pokojnin in neto plač. Odprto ostaja vprašanje, kaj to pomeni za vzdržnost pokojninske blagajne. Novi zakon naj bi začel veljati leta 2025.