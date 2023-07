In zdaj se vprašajmo, ali je možno, da bi v Sloveniji neki predsednik vlade v koalicijo povabil, kaj pa vemo, v stranko preoblikovane Rumene jopiče? Če odgovora ne poznate, naj vas spomnimo na tvit, ki ga je s tako radostjo in veseljem delil nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost. V čivku so bile fotografije štirih lepih, mladih in predvsem belih deklet. Ena blond, ena rjavolasa, ena rdečelaska in ena še malo bolj blond. S pripisom: to je vsa raznolikost, ki jo Evropa potrebuje. No, ko bo mali Žan enkrat veliki minister, bo tako početje tudi označil za neumnost? Koliko vprašanj ...