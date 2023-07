Skupina sedmih velikih gospodarskih držav G7 je včeraj sprejela zavezo o dolgoročnih varnostnih zagotovilih Ukrajini praktično vse do njenega vstopa v zvezo Nato. V deklaraciji so se ZDA, Velika Britanija, Kanada, Nemčija, Francija, Italija in Japonska zavezale k zagotavljanju sodobne vojaške opreme ukrajinski vojski za kopenske, zračne in pomorske sile.

Ena temeljnih zavez iz deklaracije je usmerjena v čas trajanja varnostnih jamstev po koncu sedanjih spopadov in potem do vstopa Ukrajine v Nato. Države G7 bodo namreč tudi v primeru prihodnjega ruskega oboroženega napada na Ukrajino zagotovile hitro in trajno varnostno in gospodarsko pomoč, vključno s sodobno vojaško opremo. Izjava pa ne omenja morebitne napotitve vojakov v Ukrajino v primeru vnovične agresije.

»To je močna izjava,« je deklaracijo G7 opisal ameriški predsednik Joe Biden in zagotovil, da bo podpora Ukrajini trajala, dokler bo treba. »Gre za varnostno partnerstvo, ki je nujno in ki bo sodelujočim državam omogočilo, da natančneje opredelijo svoje prispevke (Kijevu) ter jih vključijo v dolgoročno strategijo, na katero se lahko Ukrajina zanese,« je ocenil nemški kancler Olaf Scholz. Podobno je menil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je sprejete zaveze držav G7 označil za dokaz, da bo Ukrajina uživala dolgoročno podporo najmočnejše sedmerice držav.

K deklaraciji lahko pristopijo nove države

»Ne bomo čakali, da se pristopni proces Ukrajine v Nato konča,« je Biden pospremil sprejetje zaveze, da se bodo vse podpisnice z Ukrajino dogovorile o pomoči za njene varnostne potrebe in modernizacijo vojske, ki naj bi »postala močna sila v regiji«. Z Ukrajino bodo sklepali dvostranske dogovore o obrambni pomoči, posebno pozornost pa posvetili krepitvi ukrajinske zračne obrambe, topništva, raket dolgega dosega, oklepnih vozil in drugih bojnih zmogljivosti, tudi zračnih. K včeraj sprejeti deklaraciji G7 lahko pristopijo vse države, ki želijo Ukrajini pomagati na obrambnem, finančnem in gospodarskem področju. Kremelj pa meni, da nova varnostna jamstva G7 Ukrajini spodkopavajo varnost Rusije in da predstavljajo napako, ki je lahko zelo nevarna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je včeraj omilil svojo kritiko zaradi izostanka takojšnjega vabila za vstop v Nato, je bil z varnostnimi zagotovili zadovoljen. »Predstavljajo pomemben paket pomoči na naši poti v Nato,« je dejal, a vseeno ocenil, da bi idealni zaključek vrha predstavljala vabilo in časovnica vstopa v severnoatlantsko zavezništvo.

Kritika za Zelenskega

V bran sprejetim odločitvam Nata glede Ukrajine (olajšanje pristopnega procesa in začetek delovanja Sveta Nato-Ukrajina) je včeraj stopil tudi poljski predsednik Andrzej Duda. »Sprejete zaveze so neprimerljive z zavezami z vrha v Bukarešti leta 2008,« je bil zadovoljen. Zaradi svojih ostrih besed na prvi dan vrha pa je Zelenski slišal tudi kritiko britanskega obrambnega ministra Bena Wallacea, za katerega je sicer znano, da je brez dlake na jeziku. Ocenil je, da bi morala Ukrajina kdaj pa kdaj pokazati tudi malce hvaležnosti, saj včasih zahteva, da se države odpovedo lastnim zalogam določenega streliva, nenehne zahteve pa bi lahko od nadaljnje podpore odvrnile tudi kakšnega volilca. Wallace sicer velja za trdnega zagovornika podpore Ukrajini, njegove kritike pa je pozneje omilil kar predsednik vlade Rishi Sunak, rekoč, da so Ukrajinci hvaležni za dobljeno pomoč.

Se bomo pridružili deklaraciji G7? Premier Robert Golob včeraj v Vilni še ni mogel povedati, ali se namerava Slovenija pridružiti deklaraciji G7. Napovedal je, da bodo to vprašanje odprli na državnozborskem odboru za zunanjo politiko. »Če se bo odbor odločil za podporo, bomo seveda to potem tudi izpolnili,« je dejal Golob, ki je sicer menil, da Slovenija ne more kaj veliko postoriti pri varnostnih jamstvih, več pa lahko pripomore pri iskanju miru.